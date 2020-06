Los candidatos presidenciales de Bolivia piden que los fondos para la campaña se destinen a hacer frente al coronavirus

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los principales candidatos presidenciales de Bolivia han pedido este viernes que los fondos estatales para la realización de la campaña electoral sean destinados a la lucha contra la pandemia de coronavirus, que ha dejado por el momento 28.503 infectados y 913 muertos.

"Nosotros no tenemos ningún problema en que (ese dinero) se vaya a los municipios, no al Gobierno nacional; no queremos más actos de corrupción, en los municipios se requiere recursos para combatir el coronavirus", ha dicho Luis Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, quien además encabeza las encuestas de intención de voto.

Por su parte, el expresidente Carlos Mesa ha declarado que no solo deberían destinarse a la lucha contra la COVID-19 los fondos públicos para la campaña sino también los recursos que el Gobierno invierte en propaganda institucional.

Para Mesa, "la salud está primero". Así, ha recalcado que "los recursos de fortalecimiento público del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben destinarse a combatir la pandemia, pero también se deben sumar a ello el dinero de la propaganda de Jeanine Áñez y su Gobierno, y los gastos superfluos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El exlíder cruceño Luis Fernando Camacho, de Creemos, ha señalado que en marzo ya pidió al TSE que se destinara el dinero designado para la campaña a la lucha contra el virus. "Si no hay plata para salvar a los que están sufriendo por COVID-19, llevar comida a los barrios y salvar a las empresas, tampoco tiene que haber plata para política y spots", ha afirmado.

Las palabras de Arce, Mesa y Camacho han tenido lugar un día después de que la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, sugiriera que se transfieran a la lucha contra la pandemia los fondos previstos por ley para la campaña de las elecciones del 6 de septiembre.

El TSE decidió la semana pasada que la asignación de los recursos públicos para la campaña se basaría en los parámetros de los comicios de 2019, cuyos resultados fueron anulados.

La autoridad electoral aún no ha confirmado la cuantía total de la financiación destinada a los partidos, aunque muchos consideran que será la misma que en 2019, unos 7 millones de dólares (6,2 millones de euros).

Arce ha recordado así que el MAS "nunca estuvo de acuerdo" con la financiación estatal a los partidos y que la aceptó a regañadientes a causa de presiones de otros partidos y de organismos internacionales.