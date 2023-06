Candidatos de València condenan los insultos a Vinicius y recalcan que ni ciudad, ni afición, ni Mestalla son racistas

Lamentan que se "manche" la imagen de València y la "campaña de desprestigio" desde Madrid

VALÈNCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Candidatos a la Alcaldía de València y responsables de partidos con representación en su ayuntamiento han condenado los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius durante el partido de fútbol entre este equipo y el Valencia CF disputado el domingo en Mestalla y han considerado que el racismo debe "quedar fuera" de todos los ámbitos y han pedido "tolerancia cero".

Además, han recalcado que ni València, ni Mestalla, ni la afición valencianista son racistas y han señalado que los insultos contra Vinicius se profirieron desde "un grupo muy reducido de personas" y no por parte de toda la afición. Igualmente, han lamentado que se esté "manchando la imagen de València" y han valorado "la rápida decisión" adoptada por el club de Mestalla para expulsar del estadio "de por vida" a los implicados.

El cabeza de lista de Compromís y actual alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó ha afirmado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que ante el racismo se debe "adoptar una postura unívoca de tolerancia cero". Ha destacado que "lo que pasó dentro y fuera de Mestalla no es cosa de toda la afición sino de un grupo muy reducido de personas". "Todos sabemos quiénes son, el club sabe quiénes son y que tendrían que estar fuera del estadio desde hace mucho de tiempo", ha dicho.

"CIERTA IDEA CENTRALISTA"

Así, ha hecho "una petición muy clara al Valencia CF para que actúe de una vez por todas contra estas personas que están manchando la imagen de València". "Hay que evidenciar que el racismo no es una cosa de aquí", ha añadido el primer edil y candidato a la reelección, que ha apuntado que se percibe "una cierta idea centralista en la toma de decisiones" por lo sucedido en Mestalla "y en toda esta polémica".

"Problemas de este tipo hay en todos los campos y todas las ciudades y la justicia tiene que ser justa y proporcional aquí, en el resto de ciudades y, por supuesto, también en Madrid, para erradicar el racismo en todos los lugares, no solo en València", ha afirmado. Ribó ha asegurado que "el problema es el racismo" y ha considerado que "no se puede actuar de una forma aquí y de otra allá".

"No se puede pretender una sanción ejemplar cuando pase en València y mirar a otro lado cuando pase, como hace nada, en Madrid. El centralismo, en el deporte, como en tantos otros ámbitos, es injusto y perjudicial para todos. También es malo para Madrid, que nadie se engañe. Ese centralismo también lo tenemos que denunciar y combatir, como hacemos constantemente desde Compromís, por lo que respecta a la financiación, a los trenes de Cercanías, a las inversiones o, ahora, al deporte", ha declarado.

La candidata del PSPV-PSOE y vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha dicho que siente "mucha indignación". Ha expresado su "más rotunda condena" hacia "los racistas", hacia quienes "insultaron en el partido que se jugó en Mestalla y que han generado tanto daño a la imagen de la ciudad de València". "El racismo tiene que quedar fuera de todos nuestros ámbitos: personal, familiar, laboral y, por supuesto, del deportivo", ha afirmado.

Gómez ha celebrado "la rápida decisión" para "localizar y expulsar de por vida" de Mestalla "a esa gente que no representa ni a València ni al valencianismo". "València no es racista, Mestalla no es racista, la afición valencianista no es racista", ha subrayado en una entrevista a À Punt.

A su vez, ha lamentado la "campaña injusta" y "de desprestigio" hacia la capital valenciana a partir de "un relato que se ha iniciado desde Madrid y que está dañando profundamente nuestra imagen y nuestra reputación".

"No solo tenemos encima de la mesa una sanción que limita la asistencia a una parte de Mestalla. En esa acta se recogen cuestiones que no son ciertas como que hubo un grito generalizado, un insulto generalizado por parte de una grada del Mestalla a un jugador", ha indicado respecto al castigo impuesto al Valencia CF.

"València es la ciudad que va a acoger la sede de los Gay Games. Es una ciudad plural, abierta y diversa que fomenta los valores en el deporte del respeto", ha subrayado.

"CONTUNDENCIA EJEMPLAR"

La candidata y portavoz del PP, María José Catalá, ha valorado, durante su visita al Mercado de Castilla, la "contundencia" del Valencia CF "con los aficionados que profirieron insultos racistas" y la ha calificado de "ejemplar".

"Me parece bien que se adopten estas medidas. Si no hacemos esto se toma la parte por el todo y es muy injusto. Mestalla no es racista, Mestalla no ha sido nunca racista. La afición no es racista", ha señalado María José Catalá, que ha agregado que "tiene que ser absolutamente reprobable" que "un grupo determinado de personas profiriera insultos racistas a un jugador".

"Esto no representa a la afición. No representa a mi familia que acude a los partidos de fútbol. Efectivamente no son racistas", ha apostillado Catalá, que también ha considerado que "se ha hecho una lectura desproporcionada e injusta con una afición tolerante y abierta que siempre ha respetado al adversario".

El cabeza de lista y portavoz de CS, Fernando Giner, que ha condenado "cualquier ataque o insulto", ha defendido a València y a la afición el Valencia CF: "No es justo el trato que se nos está dando desde Madrid. ¿Por qué tenemos que justificarnos los valencianos ante el relato que nos quieren imponer?. València no es racista. No podemos permitir que se diga que toda la afición y que toda València es racista por las acciones de tres personas que ya han sido debidamente identificadas y sancionadas".

Giner ha considerado, en un comunicado, que "lo que está haciendo Madrid ahora mismo sin darse cuenta es alimentar al nacionalismo" y ha pedido "máximo respeto" para València. "Pienso trabajar para que se nos trate con respeto y con justicia. No voy a tolerar faltas de respeto", ha dicho.

El candidato de Vox, Juanma Badenas, ha indicado que este partido está "en contra de cualquier situación que tenga que ver con el racismo en cualquier ámbito de la vida social y, por supuesto, en el deporte y en el fútbol". "Todas las personas tiene que ser tratadas con igualdad con independencia de su raza, sexo o religión", ha afirmado, además de apuntar que "no se puede criminalizar a toda una ciudad como València y al Valencia CF por la conducta de un grupo muy reducido de personas".