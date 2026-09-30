Capturado en Antioquia un "cabecilla narcotraficante" del Clan del Golfo en una operación conjunta de Colombia y EEUU

Archivo - Un soldado junto a un helicóptero en Colombia - EJÉRCITO DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia y Estados Unidos han anunciado la detención de un "cabecilla narcotraficante" del Clan del Golfo sobre el que pesa una petición de extradición estadounidense, en el marco de una operación conjunta llevada a cabo el martes en la zona rural de Turbo, en el departamento de Antioquia (oeste).

El Ejército colombiano ha indicado en un mensaje en redes sociales que el hombre, conocido por los alias 'Ñato' y 'Cachaco', era un alto cargo dedicado al narcotráfico en el marco del grupo criminal, antes de agregar que está requerido por un tribunal de Massachusetts por "presunta participación en el envío de cocaína" a Centroamérica y Norteamérica.

"La acción del Ejército de Colombia, en coordinación con la Policía de Colombia y la Administración de Control de Drogas (DEA) --una agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos-- se llevó a cabo en la zona rural de Turbo, en Antioquia", ha manifestado.

Por su parte, el Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha destacado en un mensaje en redes sociales que "el mensaje es claro" y ha hehco hincapié en que "la Coalición de las Américas Contra los Cárteles está llevando la pelea a los cárteles".

Así, ha puntualizado que esta coalición, conocida como Escudo de las Américas e impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a presidentes conservadores de América del Sur, "está decidida a derrotar a las redes narcoterroristas" en el hemisferio occidental.