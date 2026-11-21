Archivo - Unidades de la policía colombiana custodian el puente de Rumichaca durante la visita del ministro de Defensa a la frontera con Ecuador (archivo) - Camilo Erasso / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han capturado este viernes a alias 'Candelo', señalado como el presunto asesino a sueldo del exsecretario de Gobierno de Cúcuta (noreste) y precandidato a la alcaldía, Miguel Armando Castellanos Serrano, según han informado medios locales.

La detención de alias 'Candelo' ha supuesto un paso importante en las investigaciones del crimen, aunque las autoridades no han desvelado por el momento los detalles del operativo ni las circunstancias de la detención ni el proceso judicial que deberá afrontar el detenido, según ha informado la emisora Caracol Radio.

Castellanos Serrano fue asesinado el pasado 26 de octubre tras recibir un disparo en la cabeza en un ataque sicarial perpetrado en las inmediaciones de un estación de servicio en el Anillo Vial Occidental de la capital del departamento de Norte de Santander.

Según las primeras investigaciones confirmadas por el secretario de Seguridad departamental, George Quintero, al diario colombiano 'El Tiempo', el dirigente político viajaba en una camioneta blindada acompañado de su hijo menor de edad cuando un motociclista golpeó el vehículo. Al descender para comprobar los daños y hablar con el conductor, el sicario le disparó en la cabeza, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Las autoridades han detallado que Castellanos contaba con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, en el momento del atentado no se encontraba acompañado por sus escoltas, dado que acababa de llegar desde otra ciudad para visitar a su hermano enfermo, el exsenador Jairo Castellanos.

Ante la gravedad del suceso, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional colombiana anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos (algo más de 28.000 euros) por información que permitiese dar con el paradero de los responsables.

El asesinato ha provocado una ola de condenas en el espectro político e institucional del país. El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, aseguró en redes que este suceso "no puede quedar impune".