Carmen Calvo proclama que la Jefatura del Estado "no está en cuestión" y pide "no inventar" hablando de referéndum

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha proclamado este miércoles que la Jefatura del Estado "no está en cuestión", ha pedido que se respete la Constitución y también "no inventar" reclamando un referéndum para elegir entre Monarquía y República como ha hecho el diputado de Bildu Jon Iñarritu.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Iñarritu ha preguntado a Calvo "que más tiene que ocurrir" para que el Gobierno apoye la convocatoria de una consulta de este tipo.

"Lo que tiene que ocurrir es que tanto usted como yo respetemos el marco constitucional y lo respetemos en la Jefatura del Estado, nada más", ha replicado la 'número dos' del Gobierno.

La vicepresidenta ha añadido que para la convocatoria de ese referéndum tendría que darse el caso de que los partidos políticos lo llevaran en sus programas electorales y ha dejado claro que no hay nada parecido en los planes del Gobierno.

"No está previsto ningún referéndum que nos haga desembocar en una reforma de la Constitución de esa envergadura", ha enfatizado Calvo, añadiendo, no obstante que en una democracia se pueden "someter a debate todas las cuestiones".

EL MITO DEL FELIPISMO EJEMPLAR

Iñarritu ha rebatido esa última afirmación recordando los vetos con los que sistemáticamente se topan en el Congreso las iniciativas relativas a la Monarquía y ha puesto en duda que con su posición ante todas las noticias que afectan al Rey emérito el Gobierno esté reforzando a la Corona.

"Entiendo que la situación no es fácil ni debe ser cómoda para ustedes, pero no nos pueden hacer tragar con ruedas de molino", ha dicho, reprochando al Gobierno que, ante el "derrumbe del juancarlismo" se pretenda crear el "nuevo mito del felipismo ejemplar".

Ese es, a su juicio, el objetivo de la gira que los Reyes están realizando por varios lugares del país en lo que ha definido como una "campaña de marketing y "blanqueamiento para ocultar lo que ocurre".

"Pero cada vez hay más gente que quiere saber la verdad y se pregunta para qué sirve un Rey", ha avisado, incidiendo en la necesidad de un referéndum más allá de la revisión de la inviolabidad el Rey planteada por Pedro Sánchez o de "los gestos para defenestrar al Rey emérito" que, al parecer, está pactando el Gobierno con Zarzuela.

Tras exigir respeto a la Constitución y a la Jefatura del Estado, Calvo ha recordado las dificultades que entraña una reforma de la Carta Magna en lo que afecta a la Corona por las mayorías que requiere y ha explicado que un debate de estas características no se puede solventar con una pregunta de control en la que cara orador puede intervenir sólo dos minutos y medio.

"La Jefatura del Estado no está en cuestión en este país, es nuestro marco constitucional lo es para usted y para mi desde posiciones diferentes, pero no hay más, no inventemos ninguna otra situación", ha zanjado Calvo.

