La Casa Blanca dice que Trump está "extremadamente frustrado" con las negociaciones sobre Ucrania: "Quiere acciones"

1035433.1.260.149.20251211234251 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Casa Blanca ha asegurado este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "extremadamente frustrado" con el lado ruso y ucraniano en el marco de las negociaciones para lograr la paz en Ucrania. "Quiere acciones", ha afirmado la portavoz, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa.

"El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra y está harto de tener reuniones por el simple hecho de reunirse. No quiere más conversaciones", ha indicado, agregando que Washington desea cuanto antes poner fin a las hostilidades.

En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca ha detallado que los representantes de la Administración Trump "han dedicado más de 30 horas solo en las últimas dos semanas" a reunirse con representantes tanto rusos como ucranianos, y también europeos.

Esto se produce después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya participado este jueves en una reunión virtual con el lado estadounidense en la que han estado presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; así como el enviado especial Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

"Valoramos enormemente la participación activa de Estados Unidos en todos los niveles, no solo para trabajar por el fin de la guerra, sino también para garantizar la seguridad de Ucrania y prevenir una nueva invasión rusa", ha dicho Zelenski en redes sociales.

Así, ha indicado que esto "refleja la seriedad de las intenciones de Estados Unidos y su claro enfoque en lograr resultados". "Las garantías de seguridad son uno de los elementos más críticos para todos los pasos posteriores. Ya tuvimos la experiencia negativa del Memorándum de Budapest", ha recordado.

En la reunión virtual también ha estado presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Por otro lado, Zelenski ha mantenido otro encuentro telemático con la Coalición de Voluntarios, donde ha defendido que el documento marco que contempla garantías de seguridad para Ucrania debe ser aprobado por el Congreso estadounidense.

"Esto significaría garantías de seguridad reales, sólidas y legalmente vinculantes para nuestro país", ha señalado, recordando además que en la víspera representantes ucranianos se reunieron con un equipo estadounidense para hablar sobre un potencial acuerdo económico que detalle el papel de Washington "en la recuperación y el desarrollo posbélico de Ucrania".

Zelenski ha anunciado este jueves que han entregado a Estados Unidos una nueva versión del borrador del acuerdo de paz y ha defendido que cualquier decisión que afecte a la soberanía de los territorios del este del país actualmente ocupados por Rusia se dirima en un referéndum.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1035433/1/trump-ext...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06