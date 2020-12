Casa Real.- Casado muestra su "absoluto rechazo" al vídeo de Podemos contra la monarquía y defiende el "legado" del rey emérito

Dice que las respuestas que se tengan que dar corresponden a la Casa Real y no entra a valorar las declaraciones de Ayuso sobre el Rey

BADALONA (BARCELONA), 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido de nuevo este viernes el "legado" del rey emérito y ha expresado su respaldo a la acción "ejemplar" de Felipe VI. Además, ha expresado su "absoluto rechazo" al vídeo de Podemos contra la monarquía que el partido morado ha colgado en su cuenta oficial de Twitter y circula en redes sociales.

"Yo me quedo con el legado del Rey Don Juan Carlos por la democracia, por la Transición y como artífice también del periodo constituyente", ha manifestado, para añadir que "las respuestas que se tengan que dar las tendrá que dar la Casa Real".

Casado, que ha visitado la zona afectada por el incendio de una nave industrial en Badalona hace un par de días, ha recalcado que si hay una hoja de ruta en la que hay que fijarse para el parámetro de "exigencia, responsabilidad y ejemplaridad", él se quedaba con el discurso de proclamación de Felipe VI ante las Cortes Generales.

Según ha añadido, en ese discurso el Rey dejó "muy claro" cuáles iban a ser las "líneas de ejemplaridad" de su reinado. "Y tengo que decir que lo ha mantenido y lo está haciendo de forma escrupulosa", ha apostillado.

"EJEMPLAR" ACTUACIÓN DE FELIPE VI

Dicho esto, el presidente del PP ha expresado su respaldo al Rey porque su jefatura del Estado está siendo "ejemplar". Según ha agregado, su partido defiende "el legado" de Don Juan Calos y "la acción actual" de Felipe VI.

"Absoluto respaldo a la jefatura del Estado y también absoluto rechazo a los vídeos y declaraciones que se están haciendo por parte de los socios de Pedro Sánchez, del partido de Podemos y también de partidos independentistas y Batasunos", ha enfatizado.

De esta forma ha censurado el vídeo de Podemos que, bajo el título 'Monárquicos' y colgado en su cuenta oficial, repasa diferentes momentos de la Familia Real. Así, se van intercalando imágenes de Juan Carlos I, Corinna, el dictador Francisco Franco o de Felipe VI y Doña Letizia. La cinta lleva la música de la serie televisiva 'Narcos'.

Casado no ha entrado a valorar las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando se le ha preguntado expresamente si comparte esas manifestaciones, en las que no consideraba al Rey "un ciudadano más". La presidenta madrileña aseguró además que la ley "es igual para todos" pero no todos son "iguales ante la ley".

El líder del PP ha subrayado que el día 6 de diciembre, en el que celebraran el 42 aniversario de la Constitución, ya expresó "claramente" cuál es la posición del Partido Popular sobre Don Juan Carlos y Felipe VI. Así, ha defendido de nuevo el legado de Don Juan Carlos y la acción actual de Felipe VI.