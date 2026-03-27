El conde de Casa Galindo, nuevo decano del Consejo de la Grandeza de España, al que entra Jaime Alfonsín

Archivo - El Rey Felipe VI (d) preside el ingreso del ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey Jaime Alfonsín (i) Alfonso como académico de número, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a 27 de octubre de 2025, en Madrid (España). El que fu - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conde de Casa Galindo, Enrique Lasso de la Vega, se ha convertido en el nuevo decano de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino, a cuyo consejo de gobierno se ha incorporado quien fuera jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín.

El nombramiento de Lasso de la Vega (Sevilla, 1986) se produjo durante la asamblea de esta institución celebrada este jueves y a propuesta de la decana saliente, la duquesa de Arcos, María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont.

La Asamblea también ratificó la nueva composición del consejo de gobierno al que se incorpora Isabel Pascual de Quinto Santos-Suárez, baronesa de Tamarit, como secretaria; Ana Zuleta Pérez de Guzmán, marquesa de Sardoal y Jaime Alfonsín, a quien Felipe VI nombró marqués de Alfonsín recientemente.

El nuevo decano ha agradecido a la asamblea la confianza depositada en su nombramiento, que asume "con ilusión y plena conciencia de la responsabilidad que conlleva", como continuador de la labor desarrollada por la institución desde 1815 al servicio de la Corona.

De cara a la nueva etapa, ha expresado su voluntad de dar continuidad al proceso de renovación de la institución, destacando la consolidación de sus relaciones institucionales y el refuerzo de su labor de asesoramiento.

A su juicio, la nobleza titulada debe entenderse hoy como "compromiso y servicio a la sociedad", vinculando su función a valores como el mérito, la responsabilidad y la ejemplaridad, según ha informado la institución en un comunicado.

El nuevo decano es Abogado del Estado en excedencia y cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada. Licenciado en Derecho y diploma en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), actualmente es secretario general de CUNEF Universidad y de la Fundación de la Asociación Española de Banca (AEB).

La Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino es un órgano consultivo de creación real, cuyo cometido es la representación y dirección de la Grandeza de España y de los Títulos del Reino. Asimismo, funciona como órgano informante del Ministerio de Justicia en los expedientes administrativos relativos a sucesiones, rehabilitaciones y autorizaciones de uso en España de títulos extranjeros.

En la actualidad, en España hay 2.667 dignidades nobiliarias, que son llevadas por 2.177 titulares: 393 son grandezas de España; 2.261, títulos del reino; y 13, títulos extranjeros.