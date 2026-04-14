La corriente del PSOE Izquierda Socialista pide un referéndum para elegir entre Monarquía y República

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante la celebración del 40 Aniversario de la constitución de Izquierda Socialista del PSOE, en la sede de UGT, a 12 de septiembre de 2021, en Madrid (España). Este fin de semana la Iz - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La corriente del POSE, Izquierda Socialista (IS), ha solicitado este martes, 95 aniversario de la proclamación de la II República española, que se reabra el debate respecto a la jefatura del Estado en España y que se celebre un referéndum para determinar si continúa la monarquía o se da paso a un sistema republicano.

Según un comunicado de la Comisión Permanente en el que reafirman que una configuración de Estado republicana es "la más coherente con los principios democráticos", han manifestado la necesidad de "abrir un amplio debate en la sociedad".

Así lo consideran dado el momento en el que se encuentra el mundo, en el que opinan que "se pretende imponer la razón de la fuerza" por parte de "fuerzas autoritarias y neofascistas que recortan derechos civiles". Por lo que manifiestan que se debe recuperar el "espíritu de unidad, ilusión y esperanza que encarnó la II República".

Dicho esto, han concluido la nota de prensa con exclamaciones en contra de los conflictos bélicos y a favor de la que sería la tercera república de salir como la opción más votada en el referéndum que han solicitado: "¡no a la guerra!, ¡a por la III república!".