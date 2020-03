Casa Real.- ERC ve "miserable" usar el coronavirus para tapar "corruptelas" de la Casa Real: "Investigaremos hasta el último euro"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha utilizado su intervención ante el pleno del Congreso sobre el coronavirus para "lanzar un aviso a quienes hoy están utilizando miserablemente esta crisis como una cortina de humo para tapar sus vergüenzas y sus corruptelas", dirigiéndose directamente a la Casa del Rey aunque sin mencionarla.

"Investigaremos hasta el último euro de business con sátrapas saudíes, ya sean pretéritos, eméritos o futuros", ha señalado al final de su intervención.

Rufián se ha referido a este asunto en el pleno después de que el domingo la Casa del Rey anunciase que Felipe VI ha renunciado a la herencia de su padre y se ha desvinculado de inversiones o estructuras que no cumplan con el criterio de ejemplaridad.

Antes que él, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también ha señalado, mientras argumenta que "la patria es la gente que vive y trabaja en el país", que " la patria no es un himno, no es una bandera y no es, hoy menos que nunca, un Rey".