Gamarra afea a Sánchez que no haya llamado al PP si busca reformas para "fortalecer" la Monarquía: "Sería lo lógico"

Aboga por un "trabajo conjunto" de PSOE y PP para acordar propuestas y no se pronuncia sobre la retirada del título de rey emérito

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya contactado con el PP si busca dar pasos para "fortalecer" la Monarquía. A su entender, sería "lo lógico" porque cualquier reforma en este sentido tendría que ser fruto de un acuerdo parlamentario del que forme parte el primer partido de la oposición.

"Estamos hablando de un acuerdo que tendría que ser parlamentario, que deberá contar, como no puede ser de otra manera, con el principal partido de la oposición. Y en un marco de normalidad democrática debiera de ser lo que estuviera ocurriendo", ha asegurado Gamarra en una entrevista concedida a Europa Press.

Al ser preguntada entonces si esperan esa llamada del PSOE, ha dicho que si el Gobierno y el PSOE tienen "previsto llevar a cabo algo en este sentido", lo "lógico" sería que "informen y se pongan en contacto con el primer partido de la oposición", y no que éste "se entere a través de los medios de comunicación".

Tras asegurar que el PP "siempre estará" para "fortalecer la Monarquía", ha puesto en valor la labor que ha desarrollado Felipe VI en estos seis años de reinado y el papel que desempeña "de una manera brillante como jefe del Estado".

"Estos seis años, si por algo se caracterizan es por su firmeza, por su buen trabajo, por la transparencia de la institución y, sin duda alguna, por haber estado siempre al lado de los españoles cuando ha sido necesario", ha proclamado, para añadir que hablar de cualquier reforma "puede dar a entender que se está fallando" cuando no es así.

"EL PP NO SE CIERRA A REFORMAS LEGISLATIVAS"

Dicho esto, Gamarra ha rechazado de plano tocar la Constitución. "No es el momento de ninguna reforma constitucional porque no se da el marco adecuado para que esta pueda llevarse a cabo con garantías. Pero no nos cerramos a reformas legislativas si van enfocadas a fortalecer la institución de la jefatura del Estado", ha apostillado.

Así, ha insistido en que el PP "siempre" estará a favor de reforzar la Monarquía parlamentaria que aprobaron los españoles "hace ya más de 40 años", pero ha subrayado que este tipo de debates deben "afrontarse desde la responsabilidad y la seriedad".

Al ser preguntada cuáles son las medidas que, según el PP, se podrían tomar para fortalecer la Monarquía, Gamarra ha indicado que no se trata de empezar a lanzar propuestas o mensajes a través de los medios sino de llevar a cabo un "trabajo conjunto" entre las fuerzas políticas "de una manera seria y responsable en trámites parlamentarios y mesas de trabajo".

"DEBILIDAD DE PEDRO SÁNCHEZ"

Gamarra ha criticado los "ataques" a la jefatura del Estado del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de los ministros de Podemos, y ha recriminado al PSOE su pasividad ante lo que está ocurriendo, algo que, a su juicio, se debe a que el partido de Pedro Sánchez "cada día es menos socialista y más sanchista".

"Sin duda alguna es lo que nos está demostrando un día sí y otro también, cuando no frena ninguno de los ataques de Pablo Iglesias en relación con la jefatura del Estado y el marco constitucional, generando constantemente tensiones y crisis institucionales y políticas en nuestro país", ha manifestado, para añadir que ese comportamiento "lo que demuestra es la debilidad de Sánchez al frente del Gobierno de España".

Además, ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez también se caracteriza por las "cesiones constantes" a sus socios de investidura y ha criticado que se preste al "chantaje" de aquellos que "quieren acabar y romper España".

DESTACA EL "PAPEL IMPORTANTÍSIMO" DEL REY EMÉRITO

Ante la regularización fiscal del rey emérito y si cree que de alguna manera está reconociendo que cometió fraude, Gamarra se ha limitado a señalar que en este momento "lo que necesita España es defender sus instituciones y el marco constitucional".

"El PP lo que ha afirmado y vuelve a reafirmar es el papel que como jefe del Estado tuvo Juan Carlos I, que ha sido importantísimo para nuestra vuelta a la democracia y para que hoy España sea una de las democracias más ejemplares del mundo", ha resaltado, para añadir que ese papel del rey emérito "no se puede cuestionar".

Al ser preguntada si el Partido Popular podría apoyar retirar a Juan Carlos I el título de rey emérito que se le concedió con el Gobierno de Mariano Rajoy tras la abdicación, Gamarra ha respondido: "No estamos en esa tesitura".