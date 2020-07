Casa Real.- El Gobierno elude decir si el Rey emérito debe dejar Zarzuela pero "celebra" las "medidas futuras" que se puedan adoptar

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha eludido este martes concretar si el Gobierno apoya que el rey emérito abandone el Palacio de la Zarzuela como residencia habitual, aunque sí ha asegurado que el Ejecutivo "celebra" todas las medidas "pasadas y futuras" adoptadas por la Casa Real con el objetivo de aumentar su "transparencia" y "ejemplaridad".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero se ha remitido en varias ocasiones a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiendo preocupación por las informaciones respecto a Juan Carlos I y ha subrayado que el Ejecutivo "agradece cualquier impulso" que se adopte desde la Jefatura del Estado para que los ciudadanos conozcan su actividad y rendición de cuentas.

Sin embargo, ha evitado concretar qué medidas cree el Gobierno deberían adoptarse o incluso si el Rey emérito debería abandonar el Palacio de la Zarzuela. "Cualquier avance que se pueda producir o no corresponde a la Casa Real, no es el Gobierno el que debe tomar decisiones sino que corresponde a la Casa Real", ha emplazado añadiendo a continuación que, pese a no decirla expresamente, se puede "adivinar" la preferencia del Ejecutivo.

En este sentido, Montero ha insistido en que el Gobierno "celebra" todas las medidas "pasadas y futuras" que se puedan impulsar desde la Casa Real para incrementar su transparencia o garantizar la ejemplaridad.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo niegan que el Gobierno esté implicado en el estudio de posibles medidas y señalan que, si éstas están sobre la mesa, es algo que compete solo a la Casa del Rey, lo mismo que los tiempos. Eso sí, creen que para adoptar alguna decisión no habría por qué esperar a que la investigación judicial se traduzca en acciones concretas.

SIN DEBATE EN EL SENO DEL GOBIERNO

En cualquier caso, Montero ha mostrado su satisfacción por la "fortaleza" que cree que está demostrando el Estado democrático de derecho español respecto a las informaciones que afectan a Don Juan Carlos y el poder judicial que mantiene abierta la investigación. "Todas las instituciones tienen que responder ante la ley y la justicia es igual para todos", ha recordado.

La portavoz del Ejecutivo también ha dicho que este asunto no ha sido objeto de debate en el seno del Consejo de Ministros y cada formación que sustenta al Gobierno ya ha plasmado su postura en el Congreso de los Diputados, donde Unidas Podemos ha apoyado en varias ocasiones una comisión de investigación respecto a los negocios del Rey emérito.