IU pide al Gobierno presión para que se respeten los DDHH en Marruecos y tacha de "dictadura" la monarquía de Mohamed VI

Archivo - El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, en el centro de la imagen, junto a Fèlix Alonso (izquierda) y Toni Valero (derecha) en una imagen de archivo. - SUMAR - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU solicita al Gobierno que aclare las medidas que ha puesto en marcha para que se respeten "los Derechos Humanos y las libertades básicas en Marruecos" y alerta de las graves restricciones del derecho a la manifestación en este país, así como detenciones "sistemáticas" durante las protestas durante agosto en el país magrebí.

Es más, reprocha al "régimen" del monarca Mohamed VI, al que tildan de "dictadura monárquica", que utilice de forma "recurrente" a su propia población como "instrumento de presión política" a España, "generando crisis migratorias que afectan a la frontera de Ceuta y Melilla".

Así lo plantean los diputados de la formación en el Congreso, Toni Valero y Enrique Santiago, a través de una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores liderado por José Manuel Albares.

"Estas personas no son 'invasores', como los presenta la extrema derecha, sino seres humanos que aspiran a vivir dignamente en su propio país y cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados mientras el monarca ostenta un nivel de lujo insultante frente a la miseria del pueblo", detallan ambos parlamentarios.

De esta forma, interrogan al Ejecutivo sobre si ha trasladado su preocupación a Rabat sobre la vulneración de derechos de la infancia en el país, especialmente a menores sin hogar, "y la de los que arriesgan su vida intentando cruzar la frontera".

También alertan de que se han acentuado "graves restricciones del derecho de manifestación en Marruecos", así como las "sistemáticas detenciones que se están llevando a cabo desde el mes de agosto en el marco de las protestas en defensa del derecho a la sanidad pública, las libertades básicas y el fin de la corrupción".

De hecho, los dos diputados exponen que en las últimas semanas han sido arrestadas centenares de personas "solo por intentar ejercer pacíficamente su derecho a manifestarse en un país que es, de facto, una dictadura monárquica a pesar de su fachada democrática".

ALERTA DE LA SITUACIÓN DE "PRESOS DE CONCIENCIA"

También alertan de la "grave situación de los presos de conciencia rifeños que se encuentran en prisión". Entre ellos, aluden al caso de Alhucemas Nasser Zefzafi, condenado a 20 años de cárcel en 2018 por defender una sanidad pública "digna" y "libertades básicas como el derecho de expresión, de reunión, asociación y manifestación para el pueblo rifeño y para todo Marruecos".

Por otro lado, la formación vuelve a cargar contra Marruecos por el "ataque permanente" al pueblo saharaui", mediante la "ocupación ilegal del territorio que le pertenece en el Sáhara Occidental".

Finalmente, también reclaman medidas de apoyo al respeto a las libertades en la región del Rif y la liberación de los "presos de conciencia", entre ellos Nasser Zefzafi.

Tanto Valero como Santiago sostienen que el Gobierno tiene dos opciones: "reforzar la dictadura de Mohamed VI, legitimando la ocupación ilegal sobre el Sáhara Occidental" o "tomar la senda de la defensa de los Derechos Humanos y el derecho de autodeterminación de los pueblos, dejando de ignorar la grave situación del pueblo marroquí y del pueblo saharaui".