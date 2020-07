Casa Real.- Monedero avisa de que no basta con que Felipe VI se distancie de su padre Juan Carlos I: Es Rey porque es hijo

Monedero avisa de que no basta con que Felipe VI se distancie de su padre Juan C

Monedero avisa de que no basta con que Felipe VI se distancie de su padre Juan C - DANI GAGO/PODEMOS

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cofundador de Podemos y recién nombrado director del Instituto 25 de Mayo del partido morado, Juan Carlos Monedero, ha pedido un "gran debate" sobre la monarquía, y ha avisado de que no basta con que Felipe VI "decida distanciarse" de su padre Juan Carlos I, porque "es Rey porque es hijo".

"Los Borbones son reyes porque son una familia que funciona como un interés compartido. No tiene mucho sentido que Felipe VI se quiera desentender de lo que le permite ser Rey", ha afirmado en declaraciones a los medios, antes de participar en los Cursos de Verano que organiza la Universidad Complutense en El Escorial y, en concreto, en el que ha preparado la Vicepresidenta segunda que lidera Pablo Iglesias junto al mencionado Instituto 25M de Podemos sobre 'La Agenda 2030: el gran reto mundial de la década'.

Según Monedero, las presuntas irregularidades que se están conociendo sobre el Rey Juan Carlos I obligan a ser prudentes, para no zanjar el asunto con "salidas fáciles", sino a través de una "reflexión" sobre hecho de que "durante 40 años haya habido un jefe del Estado que fue elegido sucesor de Franco", sin que los españoles se hayan pronunciado sobre la forma de Estado, y que "ha tenido una absoluta impunidad".

"DE LOS BARRIOS DE LA TRANSICIÓN VIENEN LOS LODOS DE LA DEMOCRACIA"

"De los barrios de la Transición vienen los lodos de la democracia. El Rey siempre aparecía como el tapón que impedía el desagüe de todo lo que no funcionaba en nuestro país. Y tanto desde la política, la universidad o los medios ha habido un absoluto silencio. Se tiene que abrir un gran debate", ha reclamado.

En este sentido, ha defendido que no basta "con que Felipe VI decida distanciarse, porque es Rey porque es hijo". "No puede ser que en la herencia, decida: esto me lo quedo y esto no. Eso es un paquete", ha sentenciado.

Asimismo, ha advertido de que no hay que adoptar "medias unilaterales que permitan que algunos utilicen esas medidas para intentar salvar" lo que, a su juicio, "es insalvable", ni tampoco "tomar decisiones que generen confrontación", sino apostar por ese "gran debate social".