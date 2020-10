Casa Real.- Podemos ve normal el viaje de Felipe VI a Barcelona pero subraya la "desafección" hacia la monarquía en Cataluña

Asegura que entre PSOE y Podemos hay respeto por las posiciones diferentes hacia la monarquía "más allá de lo que diga Page"

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha enmarcado en el "funcionamiento normal" de la monarquía parlamentaria la presencia del Rey Felipe VI el próximo viernes en Barcelona, si bien ha subrayado que existe "desafección" hacia el monarca tras su discurso del 3-0 y un sentimiento republicano "muy arraigado" en Cataluña.

Así lo ha indicado en declaraciones a La Sexta, recogida por Europa Press, tras conocer que Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajarán a Barcelona para participar en el acto de entrega de premios de la nueva edición de BNEW, Barcelona New Economic Week, después de la polémica ausencia del monarca de la entrega de despachos a jueces en la capital catalana.

Al respecto, Echenique se ha remitido a las declaraciones previas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tras apuntar que se reúnen las condiciones que el Ejecutivo estima apropiadas para que el Rey pueda acudir a este evento en la ciudad condal.

"Los actos del jefe del Estado tienen que estar refrendados por el Gobierno y los viajes también, por lo cual entra esto dentro del funcionamiento normal de lo que debería ser siempre una monarquía parlamentaria", ha añadido.

"ENORME DESAFECCIÓN" EN CATALUÑA HACIA LA CASA REAL

Preguntado por las declaraciones del diputado de Unidas Podemos Jaume Asens, quien dijo que sería fantástico que Felipe VI no volviera a Cataluña, Echenique ha dicho que más allá de esa frase el dirigente de En Comú Podem quiso hacer una "reflexión de fondo" que es "importante hacer y que tiene que ver con ese discurso del 3-0 que causó una enorme desafección de la ciudadanía catalana hacia la Casa Real".

"Y creo que mucha gente coincide, y no toda la gente necesariamente republicana sino seguramente también sectores monárquicos, que no es buena idea que se perciba que la Casa Real toma partido en cuestiones políticas y creo que muchos catalanes con aquel discurso tienen esa sensación y que no hizo bien a la Casa Real aquella toma de posición", ha disertada.

En consecuencia, Echenique ha enmarcado las afirmaciones de su compañero en esa reflexión sobre lo "peliagudo" que resulta para la monarquía que exista esa desafección en determinados territorios del país.

APELA A SUPERAR LA CONFRONTACIÓN

También ha dicho que la "derecha y la extrema derecha" hacen un "flaco favor" a la monarquía parlamentaria al asociar al Rey con sus posiciones y ha añadido que existe un sentimiento republicano "muy arraigado" en Cataluña, que tiene que ver en parte con ese discurso emitido tras el 1, que ha calificado de "error".

Por otro lado, ha agregado que el problema territorial en Cataluña se debe a la "confrontación" mantenida entre el sector independentista y el "hipernacionalismo español", por lo que se debe superar ese clima de posturas "enquistadas" por el "entendimiento y el diálogo".

A su juicio, los partidos independentistas van ahora "en la buena dirección" junto a la posición en favor del diálogo del actual Ejecutivo de coalición, lo que abre vías a poder salir de este conflicto desde el plano político.

RESPETO MUTUO ENTRE PSOE Y PODEMOS

En cuanto a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que achacaba las críticas de ministros de Unidas Podemos al Rey en la necesidad de hacerse presentes en el debate político al no destacar sus competencias de gestión, el portavoz parlamentario de la formación morada no ve inconveniente en que el 'barón' socialista sea monárquico, al igual que el PSOE respeta los planteamientos republicanos de los integrantes de Unidas Podemos.

En esta línea, el partido liderado por Pablo Iglesias respeta también la "defensa de la monarquía" que hace el PSOE, pues la cultura de la coalición se sustenta en el respeto mutuo de los aspectos en los que mantienen posiciones divergentes, como es el caso "más allá de lo que diga Page".