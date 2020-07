Casa Real.- El PP critica que Podemos, con solo 35 escaños, hable ya de instaurar la República: "No es lo que quieren los españoles"

Ante el debate sobre la alianza con Cs, Elvira Rodríguez defiende España Suma: "Si no nos unimos, no vamos a poder cambiar las cosas"

La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha acusado a Podemos de "dispersar la atención" con la Monarquía y lo ha achacado a que "las cosas no le van bien". Además, ha afeado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que hable ya de instaurar la República en España cuando tiene solo 35 escaños y, a su juicio, "no es lo que quieren los españoles".

De esta forma ha respondido a las palabras de Iglesias afirmando que el "espíritu republicano" se abre cada vez más paso en España y que esto puede llevar a "un horizonte de una república plurinacional y solidaria". Eso sí, el líder de Podemos admitió que ese cambio lo ve más bien a medio y largo plazo, porque con la correlación de fuerzas políticas que hay actualmente no se dan las mayorías necesarias para reformar la Carta Magna.

En cuanto a si cree que hay voluntad real de implantar la República en España o lo que se busca es desviar la atención, Rodríguez considera que "son las dos cosas" porque en Podemos "son hábiles para eso". Así, ha señalado que en el partido morado dicen que son "republicanos plurinacionales" pero "si además eso les sirve" para que no se hable "de otras cosas, pues mejor que mejor".

La exministra de Medio Ambiente ha asegurado que Podemos puede hacer sus propuestas y presentarlas en el Parlamento, pero ha recalcado que no puede poner la Constitución de 1978 "boca abajo" por vías que, según ha avisado, no son "las establecidas jurídica y constitucionalmente".

"A mi me resulta muy duro pensar que son los que forman parte del Gobierno de España, que tienen solamente 35 escaños, que no es el voto mayoritario de los españoles", ha declarado Rodríguez a Europa Press, para insistir en que no es la opinión mayoritaria de los ciudadanos.

Preguntada si cree que se está intentado erosionar a la Monarquía desde el Ejecutivo, la dirigente del PP ha afirmado que "desde una parte del Gobierno lo parece", en alusión a Podemos. "Me resulta duro con los años que tengo pensar que son los dos (partidos)", ha apostillado.

Además, ha asegurado que se ha puesto el foco en la Monarquía --tras la informaciones de Don Juan Carlos, al que investiga la justicia por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca-- para que no se hable de otros asuntos que afectan a Podemos, en referencia al llamado 'caso Dina'.

"A mi me parece que cuando surge un problema sacan otro. O sea que son especialistas en dispersar la atención cuando las cosas no les van bien", ha aseverado Rodríguez, que ha pedido que se deje "funcionar" a las instituciones y se respete la separación de poderes.

"BUSCAR LA UNIÓN" CON CS

Por otra parte, la responsable de Política Sectorial del PP se ha mostrado a favor de España Suma, la alianza de PP y Cs que impulsó Pablo Casado hace un año para unir al centro-derecha y que llevó a fraguar pactos autonómicos y municipales tras las elecciones de 2019. "Creo en la unión del centro-derecha porque si no nos unimos no vamos a poder cambiar las cosas", ha manifestado, para mostrarse partidaria de "buscar esa unión" con los naranjas.

En el Comité Ejecutivo Nacional del PP celebrado la pasada semana y en la comida posterior de Casado con sus 'barones' territoriales, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, expuso sus reparos a coaligarse ahora en coalición con Ciudadanos en Cataluña alegando que el giro que ha iniciado el partido naranja podría confundir a los votantes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se alineó con esas tesis.

Rodríguez ha asegurado que los españoles de centro-derecha tienen que "estar unidos". "Sobre todo viendo lo que estamos viendo en la izquierda y en la izquierda, izquierda, porque no nos gusta nada cosas que se están firmando con Bildu en el Congreso", ha afirmado, para criticar el acuerdo para derogar la reforma laboral con esos "compañeros de viaje".

Eso sí, ha subrayado que Cs, con sus 10 diputados, "está haciendo su estrategia particular" y como prueba de ello ha citado las negociaciones con el PSOE en la Comisión de Reconstrucción, donde a su juicio han llegado a acuerdos que dejaban "muy vacías" las propuestas iniciales del partido naranja. También ha añadido que había propuestas del PP pero al final el Gobierno se las aceptaba a Cs. "Estamos jugando a este juego", ha apuntado.

LA MODERACIÓN, UN DEBATE QUE "INTERESA A LAS IZQUIERDAS"

En cuanto al debate sobre la moderación dentro del PP, después de que varios 'barones' territoriales pidieran recuperar el voto centrado y alabaran la moderación con la que Alberto Núñez Feijóo ha ganado en Galicia, Rodríguez ha advertido de que se trata de "un debate que interesa a las izquierdas".

Dicho esto, ha asegurado que lo que tiene que ser el PP es "auténtico", una cualidad que ella reconoce en Pablo Casado, y ser "capaz de que los españoles les identifiquen" y sepan lo que son, sin andar "con tácticas todos los días".

"Somos lo que somos, estamos donde estamos, defendemos nuestras posiciones, tenemos la obligación por todos los votos que tenemos de hacer una oposición seria, clara y eficaz", ha enfatizado la exministra del PP en una entrevista concedida a Europa Press.

Sobre si cree que la legislatura durará cuatro años, ha confesado que ella no ha sido de las que opinaba que el Gobierno "saltaría por los aires después de vacaciones", pero ha añadido que tampoco cree que vaya a durar cuatro años. "Vamos a ver cómo van las cosas", ha dicho, para recalcar que el PP tiene que cumplir con su "obligación" y hacer una "oposición seria" para que "los españoles se enteren de lo que está pasando".