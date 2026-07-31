El Rey Felipe VI (i) durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha contactado telefónicamente con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quienes ha mantenido conversaciones en las que han analizado la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días.

Posteriormente, ha dialogado también con el presidente de la ciudada autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, según ha informado la Casa Real.

Precisamente este viernes Sánchez ha visitado Ceuta acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos. El titular de Interior permanecerá en la ciudad autónoma para atender la crisis migratoria.

La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press, si bien posteriormente empezaron a retornar de manera voluntaria a su país de origen.

Unas 49.000 personas cruzaron este jueves 30 de julio desde Marruecos a Ceuta de forma irregular según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), y 19 personas han fallecido ahogadas intentando alcanzar la costa de la ciudad autónoma.

Por otro lado, el número de fallecidos ha aumentado a 24 en la crisis migratoria de Ceuta, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.