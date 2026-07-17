Casa Real.- El rey traslada su "solidaridad" a los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid por los incendios

El Rey Felipe VI y la Princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza - CASA S.M. EL REY

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Felipe VI ha mantenido distintas conversaciones este viernes con los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid para trasladarles la "solidaridad de la Casa Real" por los incendios que están sufriendo en sus respectivos territorios, según han trasladado fuentes de la Casa Real a Europa Press.

En este sentido, se ha interesado por la evolución de los fuegos que se han originado entre este jueves y viernes. En la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) las llamas han calcinado 12.600 hectáreas y 60 kilómetros de perímetro y ya amenaza el municipio navarro de Petillala.

En La Mierla (Guadalajara) ha quemado casi 4.000 hectáreas y ha provocado la evacuación de 259 personas de once municipios diferentes. Por último, el incendio cercano al municipio madrileño de Lozoyuela se encuentra bajo control, aunque no extinguido, tras arrasar 770 hectáreas.