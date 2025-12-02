VÍDEO: Bolaños admite ante Junts que democracia española puede ser "mejorable", pero les reprende por sus críticas al TS

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Hoy el Gobierno se enfrenta a las preguntas de la oposición - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este martes ante Junts que la democracia española es "plena" y, aunque ha reconocido que puede ser "mejorable", ha reprendido a la formación liderada por Carles Puigdemont por sus críticas hacia la monarquía y al Tribunal Supremo (TS).

Ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha cuestionado a Bolaños si el Ejecutivo de Sánchez "continuará tragando y riendo las gracias a la monarquía y a los poderes insurrectos del Estado, como el Supremo, con la ley de amnistía".

Ante esto, Bolaños ha reaccionado proclamando que los organismos internacionales reconocen a España como una "democracia plena", aunque ha precisado que esto "no significa que no sea mejorable".

"Pero que sea mejorable no quiere decir que se pueda cuestionar la legitimidad de las instituciones en nuestro país, y por eso le pido expresamente al presidente que retire del acta de la sesión sus palabras criticando y desprestigiando tanto a la monarquía como al Tribunal Supremo", ha dicho Bolaños.

Por ello, el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha convenido con Bolaños en retirar estas palabras del acta de la sesión plenaria de este miércoles, algo que ha sido criticado por el parlamentario de Junts.

CON GUIÑOS A JUNTS

No obstante, Bolaños ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido hacer algunos guiños a Junts con el anuncio de un decreto para flexibilizar las finanzas de los ayuntamientos, insistiendo en que el Ejecutivo está comprometido con el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont.

Bolaños ha reivindicado los "avances importantes" en Cataluña durante esta legislatura, como la ley de amnistía o la ampliación del uso de las lenguas cooficiales, aunque ha reconocido que hay acuerdos que todavía no se han materializado.

"Algunos no son responsabilidad del Gobierno ni están en nuestra mano, pero otros, lo que están en nuestra mano, estamos trabajando para cumplirlos", ha expuesto Bolaños.

Por ello, Bolaños ha recalcado que el Gobierno tiende "la mano" a Junts para seguir trabajando y para poder "seguir ganando" durante esta legislatura, en el sentido de "poder reforzar el Estado del bienestar, generar crecimiento económico, ampliar derechos y que en Cataluña se consolide definitivamente la convivencia".

