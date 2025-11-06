VÍDEO: Gobierno destaca colaboración con Casa Real en aniversario de la monarquía y no entra en la ausencia del emérito

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios en el Ayuntamiento de Sedaví, a 6 de noviembre de 2025, en Sedaví, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Cuerpo se reúne con los alcaldes de los ayuntamientos de Sedaví y - Jorge Gil - Europa Press

VALENCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha resaltado la colaboración "coordinada y cerrada" con la Casa Real en la organización de los actos institucionales por los 50 años de la restauración de la monarquía. Por otro lado, ha eludido valorar la ausencia del rey emérito, Juan Carlos I, en estos eventos o si debería regresar a España.

Durante una visita a Sedaví (Valencia), municipio afectado por la dana, preguntado por qué le parece que el rey emérito no vaya a estar presente en estos actos y por si cree que debería volver a vivir en España, el ministro ha afirmado: "Yo lo que creo es que tenemos que seguir trabajando, en este caso de manera coordinada y cerrada con la Casa Real para seguir llevando a España a las mayores cotas posibles, también en la representación a nivel internacional".

En esta línea, Cuerpo ha destacado que "sin ir más lejos", el próximo domingo formará parte del viaje oficial con los reyes Felipe VI y Letizia a China para "seguir profundizando las relaciones de España con el gigante asiático". "Esto es lo que vamos a seguir haciendo", ha zanjado.

Felipe VI conmemorará los 50 años de la restauración de la monarquía con sendos actos institucionales en el Congreso, donde habrá un coloquio con académicos y ponentes constitucionales, y en el Palacio Real, donde se entregará el Toisón de Oro entre otros a la Reina Sofía, sin que esté prevista la asistencia del emérito a ninguno de ambos eventos.

La organización del aniversario coincide con la publicación de las memorias del rey emérito, un libro en el que Juan Carlos I advierte que la monarquía en España sigue siendo "frágil" y objeto de ataques pero asegura haber depositado toda su confianza en su futuro tanto en su hijo, Felipe VI, como en su nieta, la princesa Leonor, de la que asegura que está "extremadamente bien preparada".

"Verse obligado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil. Estoy resignado, herido por una sensación de abandono. No puedo contener la emoción al pensar en ciertos miembros de mi familia para quienes ya no importo. Y especialmente en España, que tanto echo de menos. Hay días de desesperación, de vacío", lamenta en sus memorias el emérito, que desde hace años vive en el exilio en Abu Dhabi.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1024754/1/cuerpo-destaca...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06