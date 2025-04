Casa Real.- VÍDEO: Irene Montero ejerce de candidata: quiere levantar la izquierda del 'No a la guerra' y critica la monarquía

Promete ser generosa para confluir con otros sectores, ve al PP y PSOE en "gran coalición" y dice que la monarquía es "corrupta" y "protectora" del fascismo

La exministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha asumido el rol de candidata a las elecciones generales y se ha comprometido a "traer de vuelta una izquierda valiente" y hacer "crecer las fuerzas de la paz" para armar una "alternativa" que cambie el rumbo del Gobierno.

También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a las "élites europeas" de obligar al continente a "entrar en un régimen de guerra y austeridad" y ha calificado a la monarquía de "corrupta" y "protectora" del fascismo.

Es más, ha denunciado que PSOE y PP "han pactado una gran coalición de guerra" para ejecutar un "rearme" que es un "robo a gran escala", como a su juicio pasó en la crisis financiera de 2011 con recortes y austeridad, y ha tildado a la monarquía de ser "protectora del fascismo".

Así lo ha indicado durante su discurso en el cierre de la quinta asamblea ciudadana de Podemos, celebrada en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid con la asistencia de 1.200 personas, según ha indicado la formación morada.

En esta cita congresual se ha reelegido como secretaria general a Ione Belarra y ha confirmado a Montero como 'número dos', quien ya despliega el rol de referente electoral del partido tras ser propuesta como candidata a las elecciones generales.

ABIERTA A HABLAR CON TODO EL MUNDO QUE RECHAZA LA DERIVA DEL GOBIERNO

La exministra de Igualdad, en un congreso que ha ahondado la distancia con Sumar con críticas a este espacio, ha manifestado que aspira a conformar más que una candidatura y está dispuesta a hablar con todo el mundo para convertir una fuerza social por la paz en fuerza institucional, además de destacar que Belarra es la líder más valiente que puede tener el partido.

También ha dicho que serán "generosos" con todas las fuerzas que quieran confluir. "Hoy somos arroyo, mañana tenemos que ser río crecido. Hay que mirar hacia afuera, tender la mano, y ser generosas, y volver a hablar con todo el mundo, e insistir y acoger a la gente", ha prometido.

De hecho, ha llamado a recuperar el movimiento del 'No a la guerra' que se dio en España ante el conflicto bélico en Irak de 2003, cuando se cumple 22 años de la muerte del periodista gráfico José Couso.

"Es el momento de decir seamos realistas, exijamos lo imposible, y de traer de vuelta a España una izquierda valiente, capaz de hacer posible lo que todo el mundo nos intenta decir que es imposible", ha enfatizado ante sus simpatizantes (...) Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen", ha enfatizado ante sus correligionarios.

También ha prometido que va potenciar la voz antifascistas, pues el fascismo es el "monstruo que sacan las élites del mundo para defender con furia sus privilegios".

"EL FASCISMO COME DE MALMENORISMO Y PROGRESISMO"

"Pero el fascismo también es hijo del no se puede. El fascismo come malmenorismo, el fascismo come progresismo, el fascismo come resignación, decepción", ha alertado la exministra, quien ha defendido la necesidad de hacer "ruido", "incomodar" y tomar la pancarta.

Montero ha reivindicado que Podemos es la clave para hacer crecer las fuerzas contra la espiral belicista y en favor de los derechos y servicios públicos. "Si no lo hacemos nosotras, compañeras, no lo va a hacer nadie. Los demás ya se han colocado del lado de la guerra, del lado de los recortes, del lado del rearme", ha diagnosticado para insistir que la paz es la tarea política más importante de los últimos años.

Y es que ha sostenido que el plan de rearme es una "alfombra roja" para al "autoritarismo y la reacción", ante lo cual el "silencio" y el "mirar hacia otro lado" no protegerá al país ante el avance de la extrema derecha.

Durante su intervención, ha reclamado que España salga de la OTAN y expulsar a los fondos de inversión norteamericanos, para así dejar de tener "sumisión" económica y militar ante EEUU y su presidente Donald Trump, que ha emprendido una guerra comercial. "Hay que dejar de ser una colonia militar", ha remarcado luego.

LOS "BORBONES QUE SE PRESENTEN A LAS ELECCIONES"

También ha dejado claro que Podemos está comprometido con el horizonte republicano y ha lanzado "a los Borbones que si quieren seguir ocupando la jefatura de Estado deben montarse un partido y presentarse a las elecciones".

"Nosotras queremos una jefatura del Estado que se elija democráticamente. No queremos por más tiempo en la más alta representación de nuestro país a una monarquía corrupta e incapaz de pedir perdón a nuestros pueblos hermanos latinoamericanos (por la conquista). A una monarquía protectora del fascismo más peligroso que existe en estos momentos en nuestro país. No queremos ser durante más tiempo súbditos, queremos ser ciudadanos y ciudadanas libres e iguales", ha zanjado Montero.

