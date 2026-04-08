Casi 200 detenidos en un operativo contra Estado Islámico tras el ataque cerca del Consulado de Israel en Estambul

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades turcas han detenido a cerca de 200 personas en una macrooperación contra Estado Islámico tras el ataque de este martes en los alrededores del Consulado de Israel en la ciudad de Estambul, un suceso que se saldó con el arresto de dos de los tres atacantes, mientras que el tercero murió en un tiroteo con la Policía.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, ha anunciado en un comunicado en redes sociales que la Fiscalía ha abierto un procedimiento contra 273 sospechosos, de los cuales 198 han acabado puestos bajo custodia policial.

La localización de todos ellos ha sido posible gracias a una "operación simultánea" de las respectivas fiscalías en 34 provincias del país, incluidas Estambul, Hatay, Gaziantep, Antalia, Izmir y Osmaniye, contra la organización terrorista Estado Islámico.

Las autoridades han emprendido este operativo tras el "ataque armado perpetrado por tres terroristas contra un puesto policial" en Levent, considerado el distrito financiero de la localidad turca, que dejó dos agentes heridos que continúan ingresados en el Hospital Sisli Hamidiye Etfal recibiendo tratamiento médico, indica la agencia de noticias estatal Anadolu.

El ministro, que ha deseado una "pronta" recuperación a estos efectivos, ha asegurado que las operaciones contra Estado Islámico "continuarán con rigor". "Bajo el liderazgo de nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, en línea con el objetivo de una 'Turquía libre de terrorismo', nuestra lucha contra el terrorismo se mantendrá de manera determinada dentro del marco de los principios del Estado de derecho y con una política de tolerancia cero", ha señalado.

Según apuntó el ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, los asaltantes habrían llegado a Estambul en un coche alquilado desde Izmit y uno de ellos tenía "vínculos con una organización que instrumentaliza la religión", si bien no dio nombres.

Las autoridades de Israel habían retirado a algunos de sus diplomáticos de Turquía alegando cuestiones de seguridad, a lo que se suma el deterioro de sus relaciones con el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan a cuenta de su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a principios de octubre de 2023.