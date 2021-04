Castillo asegura que si gana las elecciones en Perú será "respetuoso con la Constitución hasta que el pueblo decida"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Perú Pedro Castillo ha asegurado que si gana la segunda vuelta de las elecciones, en la que se medirá con la candidata Keiko Fujimori, "respetará la Constitución hasta que el pueblo lo decida en un referéndum".

Así, ha manifestado que la ciudadanía deberá expresar su voluntad en una eventual consulta popular y que "lo que se decida será implementado para el beneficio del pueblo", según informaciones de la emisora RPP.

En este sentido, ha reiterado que "no tiene planeado recurrir ningún tipo de ataque" en el marco de su campaña y ha reafirmado que se centrará en las "propuestas" para su posible gobierno.

"Seremos respetuosos de esta Constitución política hasta que el pueblo lo decida, a través de un referéndum", ha manifestado antes de añadir que su objetivo es "un gobierno del pueblo que trabaje para el pueblo".

Castillo ha reiterado además su voluntad de resaltar las "grandes necesidades del país" en un intento por trazar un plan para suplirlas. "No estamos de acuerdo en caminar una campaña con ataques, con golpes bajos, por nuestra parte no lo tendrán. Creemos importante que en este escenario político tenemos que trabajar y proponer políticamente las grandes propuestas al país, en función a las grandes necesidades. No más pobres en un país rico, palabra de maestro", ha sostenido.

El domingo por la tarde el candidato de Perú Libre llegó a Lima para reunirse con varios dirigentes del partido, si bien su campaña para la segunda vuelta comenzó el miércoles con un mitin en Cajamarca.