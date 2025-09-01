Catalunya desactiva "sin incidencias destacables" la alerta del plan Inuncat

Archivo - Varias personas con paraguas pasean por una de las calles de la ciudad, a 12 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Casi todas las comarcas de Catalunya estarán pendientes hoy de una nueva tanda de chubascos y tormentas como consecue - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado este lunes por la mañana "sin incidencias destacables" la alerta del plan Inuncat, según ha informado en un comunicado.

La alerta se activó el domingo y las lluvias más intensas se han producido esta madrugada, superando el umbral de 40 litros por metro cuadrado en varios puntos del territorio.

Según informa el Servei Meteorològic de Catalunya, la intensidad de lluvia para este lunes y la madrugada de este martes "será menos importante".