CEAPI LAMENTA LA PÉRDIDA DE MIGUEL TURBAY Y CONFÍA EN UN FUTURO EN PAZ PARA COLOMBIA

Desde CEAPI lamentamos profundamente el fallecimiento de Migue Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático de Colombia.

En esta triste despedida a alguien cuyo objetivo fue contribuir al progreso de Colombia, enviamos nuestras más sentidas condolencias a su esposa Claudia, a su hijo, a toda su familia y, de manera especial, a su tío Julio César Turbay, embajador honorario de CEAPI en Colombia, y a su esposa Marianela.

En CEAPI tuvimos el honor de conocer y admirar su integridad, su compromiso con Colombia y su inquebrantable vocación de servicio público. Su ejemplo permanecerá vivo en la memoria de quienes tuvimos la fortuna de tratarlo.

Nuestros 350 socios y el equipo de CEAPI se unen una vez más para expresar una firme condena al atentado perpetrado, y en solidaridad al pueblo colombiano, con la esperanza de que su legado inspire un futuro de paz, convivencia y respeto.