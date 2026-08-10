CEAPI, referente de los empresarios iberoamericanos en la nueva etapa en Colombia

Núria Vilanova con mandatarios iberoamericanos - CEDIDA

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), encabezado por su presidenta, Núria Vilanova, ha participado en los actos de toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, celebrados el pasado 7 de agosto en Cali y que reunieron a jefes de Estado y representantes institucionales de numerosos países.

CEAPI mantiene una especial vinculación de la organización con Colombia, fiel a su vocación de ejercer como punto de encuentro entre los empresarios iberoamericanos y las principales instituciones y gobiernos de la región. CEAPI cuenta más de 25 socios en Colombia, como Jaime Gilinki, Luis Carlos Sarmiento, Omar González o Diego Urrea. Además, fue sede del VII Congreso Iberoamericano CEAPI, celebrado en Cartagena de Indias en 2024.

El presidente De la Espriella situó en su discurso de toma de posesión la confianza y la estabilidad económica como pilares de su proyecto y defendió el papel de la iniciativa privada en el futuro de Colombia. Todo ello, reafirmando su voluntad de gobernar para el conjunto de los colombianos y de reforzar el diálogo institucional, y evocando la Transición española y la figura de Adolfo Suárez. Un compromiso que la presidenta de CEAPI ha comprobado en sus encuentros con miembros del Gobierno que le han transmitido su voluntad de contar con los empresarios y la iniciativa privada para impulsar el crecimiento del país, mediante medidas para fortalecer la seguridad jurídica y la confianza empresarial, favorecer la inversión, o fomentar el empleo formal.

Para Núria Vilanova, esta nueva etapa es una oportunidad para demostrar que “cuando el sector público y privado están alineados se llega más lejos”; para añadir que “Colombia tiene todo para lograrlo. Y los empresarios iberoamericanos estamos preparados para acompañarla. De hecho, ya estamos trabajando junto el Gobierno para organizar una próxima visita de inversión”.

Diálogo directo con el nuevo Gobierno

Pocas horas antes del acto central de toma de posesión, CEAPI participó en la organización de un encuentro con miembros del nuevo Gabinete, entre ellos el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero.

Los nuevos responsables del Ejecutivo trasladaron su interés por que los empresarios y socios de CEAPI conozcan las oportunidades del país y confíen en sus posibilidades en esta nueva etapa.

La interlocución se ha extendido también al vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y a otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga Gaviria, y la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, dos áreas estrechamente vinculadas a algunos de los grandes retos económicos y sociales que deberá afrontar Colombia durante los próximos años. La composición del nuevo gabinete quedó definida coincidiendo con el inicio del mandato presidencial.

Una intensa agenda iberoamericana

La toma de posesión se convirtió también en un importante espacio de encuentro entre líderes de toda Iberoamérica. En este contexto, Núria Vilanova mantuvo contactos con el presidente de Argentina, Javier Milei; con el presidente de Chile, José Antonio Kast, con quien tuvo ocasión de recordar el encuentro mantenido durante su propia toma de posesión el pasado mes de marzo; y con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, con el que recientemente mantuvo un desayuno de trabajo con empresarios de CEAPI.

La presidenta de CEAPI mantuvo asimismo contacto con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, así como con otros destacados representantes institucionales y empresariales, entre ellos Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS); Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; o Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

Una agenda de contactos que pone de manifiesto la capacidad de CEAPI para favorecer el diálogo entre empresarios, gobiernos e instituciones, generar espacios de confianza y acercar a los líderes empresariales iberoamericanos a los procesos de transformación que vive la región.

Colombia abre así una nueva etapa en la que CEAPI aspira a seguir desempeñando ese papel de conexión, acompañando al país y acercando a los empresarios iberoamericanos a sus oportunidades de crecimiento e inversión. Una tarea que responde a la propia razón de ser de la organización: creer, crear y crecer en Iberoamérica, en esta ocasión con Colombia como protagonista.