Un centenar de militares españoles han sido ya evacuados de Irak a Turquía y 200 saldrán en las próximas horas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios tras la entrega del premio 'Soldado Idoia Rodríguez' - ÁNGEL PÉREZ MECA - EUROPA PRESS

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de militares españoles desplegados en Irak han sido evacuados a Turquía, y otros 200 de la misión de la OTAN en el país lo harán "en las próximas horas", según ha informado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En concreto, 57 de esos cien son los de operaciones especiales, desplegados en la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve), reubicados el domingo, mientras que 42 pertenecientes a la misión de la OTAN en Irak, conocida como NMI, han salido durante esta madrugada. España tiene 150 militares desplegados en Turquía que operan una batería Patriot cedida a Ankara y que está ubicada en Adana.

"Ha sido una evacuación muy difícil, muy complicada porque han tenido que estar en búnkeres con muchísimas alarmas, ha habido incluso vuelos que se han abortado antes de que se pudiera embarcar", ha detallado la titular de la cartera de Defensa.

En declaraciones a los medios en el Ministerio de Defensa, Robles ha precisado que otros 200 de la misión aliada saldrán en las próximas horas, en cuanto haya "una ventana de oportunidad" porque, ha incidido, las evacuaciones en el marco de lo enfrentamientos está siendo compleja. El Ministerio de Defensa tiene tres aviones "preposicionados" para tal fin, según la ministra, pero Alemania y Estados Unidos han colaborado en las evacuaciones.

LOS ALIADOS, COORDINADOS

La ministra de Defensa ha destacado que la OTAN ha tomado la decisión de sacar de Irak a sus efectivos de forma coordinada, después de que la Alianza Atlántica tomara la decisión de adaptar el mandato de la operación debido al deterioro de la situación en Oriente Próximo, en el marco de la escalada causada por el ataque de Washington e Israel contra Irán. Sobre la continuidad de la misión, la ministra se ha mostrado cautelosa. "Vamos a ver qué pasa", ha dicho.

Sobre Líbano, la ministra ha insistido en que la situación allí "es muy dura, muy difícil", tras otra noche de bombardeos. Los 650 militares españoles desplegados en la misión de la ONU en ese país (FINUL), que se encuentra en medio de los enfrentamientos entre Israel y la milicia chií Hezbolá, han permanecido en búnkeres y han adoptado las medidas de seguridad pertinentes, como el uso de chalecos y cascos.

Robles que se ha declarado "absolutamente preocupada" por la situación en Líbano, ha sugerido que las autoridades tienen sobre la mesa la posibilidad de realizar evacuaciones de ciudadanos europeos que viven en ese país, sin dar más detalles.