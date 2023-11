El centro de Madrid se vuelca con la jura de Leonor al grito de "feliz cumpleaños" y "viva el futuro de España"

La comunidad de Madrid repartió 20.000 banderas y 1.500 pasteles con los colores de la enseña nacional



MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las calles del centro de Madrid han acogido este martes a miles de personas que al grito de "feliz cumpleaños" y "viva el futuro de España" han festejado la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias en el día de su 18 cumpleaños, todo ello con la capital engalanada con banderas nacionales y fotos de la heredera al trono, Leonor de Borbón.

"Viva la Princesa Leonor, es el futuro de España" ha sido el grito más repetido en un ambiente en el que se ha aplaudido y vitoreado a la Princesa y a los Reyes cada vez que estos han aparecido en las pantallas que el Gobierno regional ha instalado en la madrileña Puerta del Sol para retransmitir en directo la jura de la Carta Magna.

Desde temprano en la mañana se han empezado a congregar los primeros asistentes frente a la Casa Real de Correos. La multitud ha ido incrementado cuando, a las 9.45 horas, decenas de voluntarios han comenzado a repartir cerca de 20.000 banderas de España así como 1.500 pasteles con la enseña nacional a los asistentes.

"¿Me da una bandera?, ¿y otra para mi mujer?", preguntaba un hombre a una de las 45 personas que estaban regalando banderas rojigualdas a lo largo del recorrido entre el Congreso y el Palacio Real. "Sí, claro, ¡será por banderas", le respondía una de las repartidoras, que tenía un puñado de ellas en la mano.

"OJALÁ MI NIETAS FUERAN ASÍ"

La emoción y los elogios a la figura de Leonor han recabado gran parte del protagonismo de la jornada, desde los que han acabado en el acto por mera casualidad a los que han llegado desde otras provincias para estar presentes, como dos amigas que han viajado expresamente desde Sevilla y Bilbao a la capital.

"Ha sido histórico, nos hemos emocionado, hemos llorado, nos han temblado las piernas, y estamos todas a una para esta Princesa maravillosa que va a ser la unión de toda España", ha afirmado la ciudadana andaluza. "Nos encanta la monarquía que tenemos, es una cosa que une a los españoles", ha defendido por su parte la bilbaína.

Un grupo de jubiladas, por su parte, ha acudido desde la localidad madrileña de Alcalá de Henares y también ha tenido buenas palabras para la heredera: "La Princesa está muy preparada y es muy educada ¡Ojalá mis nietas fueran así!". Según han explicado, se quedarán hasta que termine el acto, porque cuando "se viene a Sol, el bocadillo de calamares no hay quien se lo pierda".

En un día considerado como "histórico" por muchos de los asistentes, un joven de la edad de Leonor ha saludado que la Princesa esté recibiendo "la formación de su padre" porque la hará "digna de ser Reina". "Creo que es súper importante tener una figura que represente al país y no dar todos los pilares fundamentales a un político", ha explicado en referencia a su postura sobre la monarquía.

"Estoy muy orgullosa de tener unos Reyes como los que tenemos y una gran Princesa que en su día será reina", ha apuntado una madre acompañada de su hija. "Es una niña ejemplar, que está preparadísima y además es guapísima", ha añadido, asegurando que tanto ella como su padre, Felipe VI, son "excelencia" y "de lo mejor que tenemos" en España.

"Me he emocionado tanto que no tenía fuerza en las rodillas, pensaba que me iba a caer", ha dicho con euforia otra de las mujeres presentes tras el paso del coche de la Princesa. "Yo me emociono simplemente al oír el himno nacional, y más en las actuales circunstancias", ha indicado su compañero, que ha tenido que quitarse las lágrimas de la cara con un pañuelo.

GRITOS DE FUERA A SÁNCHEZ Y ARMENGOL

Del mismo modo que miles de personas se han congregado en las calles del centro Madrid para vitorear a la futura heredera, también ha habido reproches para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, así como para la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.

Entre pitidos y gritos de "fuera" y "Sánchez a prisión", algunos asistentes han mostrado su oposición al Gobierno cada vez que los dirigentes socialistas aparecían en las pantallas, algo que contrastaba con los aplausos y vítores que habían desatado las imágenes de la Familia Real.

"Es una cursi", ha apuntado una de las mujeres presentes entre el público durante el discurso de Armengol, quien ha recibido más abucheos al grito de "fuera" cada vez que ha hecho uso de las lenguas oficiales. "Tenemos un nivel político en este momento muy bajo", han añadido otros.

No obstante, la presencia de Sánchez en la jura de Leonor no ha sido el único motivo de crítica. "El presidente del Gobierno ha hecho un cinturón de seguridad para que no le abucheen porque él quiere la República Federal y nosotros queremos monarquía parlamentaria", señalaba un hombre del público después de que el líder socialista haya evitado entrar al Palacio Real por la puerta principal.

Otra mujer, en la misma línea, ha criticado que se le haya puesto "muy complicado al pueblo" acceder al Palacio Real para vitorear a la Princesa. "Había muchísima gente esperando para verla, nos han cortado calles, nos han puesto vallas (...) apenas la hemos visto", ha lamentado.

DESDE EL CONGRESO HASTA EL PALACIO REAL

El centro de la capital madrileña ha sido el núcleo de la celebración, con la Puerta del Sol como eje principal, si bien el despliegue, en el que han participado 900 agentes de la policía nacional, estaba preparado para el paso de la comitiva real que iba desde el Congreso hasta el Palacio Real de Madrid, abarcando toda la Calle Mayor.

En la Plaza de la Villa, a unos 600 metros de la Puerta del Sol, estaban congregadas autoridades como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y otros concejales del consistorio, para presenciar el paso de la Princesa en su camino hacia el Congreso de los Diputados.

Además, a lo largo de todo el perímetro habilitado en la Calle Mayor entre Sol y el Palacio Real --donde no había pantallas-- una multitud de asistentes ha seguido la jura de la Princesa desde sus teléfonos móviles para no perderse ningún detalle del evento mientras esperaban el paso de la comitiva real.

Menor número de personas había en la plaza de Callao, fuera del recorrido pero donde las dos pantallas del cine ubicado allí también han retransmitido en directo el acto ante la mirada de los peatones. Además, las pantallas gigantes de El Corte Inglés y del Palacio de la Prensa han mostrado de manera continuada banderas españolas.

En la Plaza de Oriente, cerca de donde terminaba el recorrido, se han congregado cientos de personas que han visto desfilar frente al Palacio a la Banda Real, a las secciones de Motos y de Caballos de la Guardia Real, así como a la sección de honores de una batería del cuerpo militar.

A las 12.50 horas han llegado sus majestades al Palacio Real escoltadas por caballos y a bordo de dos vehículos históricos 'Rolls Royce Phantom IV'. Una vez que ha terminado la ceremonia, los Reyes y la Princesa han salido a la calle para saludar a los que quedaban presentes en la Plaza de Oriente.