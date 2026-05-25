Cepeda sigue al frente de las encuestas a una semana de las elecciones de Colombia, que arrancan ya en el exterior

El canddiato a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda. - Europa Press/Contacto/Zoraida Diaz

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del oficialismo en Colombia, Iván Cepeda, continúa al frente de las encuestas tras el cierre de campaña y a una semana de las elecciones presidenciales, que han arrancado ya en el exterior, donde 1,4 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto.

La jornada electoral desde el exterior se prolongará durante toda la semana en algunos centros consulares. Las autoridades colombianas han instalado 253 centros de votación en 67 países, siendo el primero de ellos en abrir sus puertas el de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda.

"Cada voto emitido fuera de nuestras fronteras es una voz que cruza océanos para decir, 'sigo siendo parte de mi país, estamos lejos, pero no ausentes'", ha expresado la ministra de Asuntos Exteriores, Rosa Villavicencio, para inaugurar la jornada de votación en la que se elige al sucesor del presidente, Gustavo Petro.

El mejor ubicado para pasar a la cita definitiva del 21 de junio es el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que desde que se confirmó su participación en estos comicios ha liderado en todo momento las encuestas de intención de voto, llegando incluso las más halagüeñas a colocarle como vencedor en primera vuelta.

Al heredero político de Petro, que ha optado por evitar enfrascarse en debates con otros candidatos durante la campaña, la encuesta de Invamer le da 44,6% de los votos, mientras que el resto de sondeos le sitúan en porcentajes que varían desde el 33 al 38% de los apoyos.

El segundo en liza es Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha que se erige como el 'outsider' de una contienda electoral en la que la mejor de las proyecciones, la de Atlas Intel, le coloca muy cerca de Cepeda, con el 37,3%.

La otra candidata de la derecha es Paloma Valencia, la protegida del expresidente Álvaro Uribe, que no ha dudado de meterse de lleno en la campaña apuntando hacia Cepeda y Petro. La aspirante de Centro Democrático, en el mejor de los escenarios, logra un 14% del respaldo del electorado.

Muy atrás aparecen ya otros candidatos como Sergio Fajardo, que con esta es la tercera vez que se presenta a la Presidencia, con cifras que apenas superan el 3% del apoyo, y la antigua alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con apenas el 2%.