Cerca de 7.000 personas recorren las calles de Reinosa contra el desmantelamiento de la sanidad pública de Campoo

Sindicatos y partidos políticos exigen al Gobierno una apuesta "decidida" por la sanidad campurriana

REINOSA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 7.000 personas --según datos de la organización-- han salido a las calles en la manifestación que ha recorrido Reinosa este sábado contra el desmantelamiento de la sanidad pública en Campoo.

Una movilización en la que los sindicatos CCOO, UGT, USO, CSIF y los partidos políticos PSOE, PRC, REC e IU, junto a la ciudadanía de la comarca, han exigido al Gobierno de Cantabria una apuesta "decidida" por la sanidad pública campurriana.

La portavoz de las organizaciones convocantes, María José Barrio, ha subrayado que la situación de la sanidad en Campoo, "lejos de mejorar, ha empeorado, con más días sin médico en el SUAP y ninguna interlocución con los responsables de Atención Primaria ni con los de Especializada".

Por ello, espera "que el cambio de rumbo en la gestión de esta Consejería de Salud sea claro y evidente", de lo contrario, ha advertido, "llevaremos nuestras denuncias y reivindicaciones hasta donde haga falta".

"La ciudadanía de esta comarca ha estado desatendida, sin médico en el SUAP de Reinosa y sin UVI, en quince ocasiones desde junio", ha apuntado Barrio que, a su vez, ha denunciado que a lo largo de este mes de noviembre ha habido dos días de ausencias no cubiertas.

Además, se mantiene a la expectativa de lo que ocurrirá en diciembre, un mes "complicado al contar con varios días festivos y necesidades especiales de atención de vacaciones, tanto de la población como de la propia plantilla", ha destacado.

Asimismo, Barrio ha afirmado que la Atención Primaria continúa "en precario" y a la espera de conocer los plazos para la reconstrucción del Centro de Salud de Reinosa. Mientras tanto, los vecinos del municipio continúan acudiendo al Hospital Tres Mares.

En este sentido, las organizaciones convocantes han exigido "el compromiso inequívoco de que estará operativo en 2026 para recuperar la normalidad". Además, han apuntado que "tampoco tenemos noticias de, por ejemplo, la salud bucodental, que sigue en Los Corrales y Torrelavega".

Sindicatos y partidos políticos han denunciado, además, el deterioro de la Atención Especializada en el hospital comarcal, que se pone de relieve "con el recorte en el número de ingreso máximo para hospitalización domiciliaria, que ha pasado de doce posibles a seis; la pérdida del servicio de endoscopias, que obliga a los pacientes a trasladarse a Sierrallana; o la escasa realización de cirugía mayor ambulatoria a pesar de tener capacidad, medios materiales y personal formado".

Las organizaciones han exigido así "la recuperación para el año 2025 de los servicios perdidos en el centro hospitalario y el compromiso de potenciar las consultas de especialistas en la frecuencia adecuada a las necesidades de los pacientes, como merece la ciudadanía de Campoo".

Unos problemas, ha destacado Barrio, que "arrastra" la sanidad pública campurriana y que "no se solucionarán hasta que no se solucionen las diferencias salariales y condiciones laborales de los profesionales que prestan su servicio aquí".

Por lo tanto, las organizaciones han exigido "una gestión exquisita de los recursos humanos, para que nadie sufra discriminaciones salariales o de derechos y para que aquellos profesionales que apuesten por esta comarca vea recompensado su esfuerzo".

REVILLA Y ZULOAGA EN CAMPOO

Por su parte, los secretarios generales del PRC y del PSC-PSOE (y expresidente y exvicepresidente de Cantabria) Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga, respectivamente, se han desplazado hasta Reinosa para participar en la manifestación.

Desde allí, Revilla ha valorado que la "impresionante" respuesta de Campoo a la manifestación constituye "un toque de atención" para el Gobierno, y espera que marque "un punto de inflexión" en la política sanitaria.

Para el líder regionalista, lo vivido hoy en Campoo "es una demostración del descontento y el enfado que hay con la gestión que está haciendo este Gobierno", y ha señalado concretamente al consejero de Salud, César Pascual, del que ha dicho se está mostrando como una persona "prepotente, que no escucha y no es capaz de reconocer la realidad que estamos viviendo en una materia que, después de comer, es la más sensible para los ciudadanos".

"Decían que iban a arreglarlo todo y esto es un desastre", ha enfatizado Revilla, quien ha asegurado que el Ejecutivo no sólo "está desmantelando la sanidad en una comarca dispersa y con mucha gente mayor", sino en "toda Cantabria", donde a día de hoy hay "cantidad de pueblos que no tienen médico".

Mientras, Zuloaga ha asegurado que "Reinosa y Cantabria claman en contra de la gestión del PP por el desmantelamiento de la sanidad pública que está llevando a cabo el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga".

Al igual que Revilla, el socialista ha insistido en que Pascual es un consejero "reprobado que está atentando contra los intereses de la ciudadanía", algo, ha dicho, que "se vive especialmente en la comarca de Campoo donde han llegado a estar hasta en 15 ocasiones sin médico de urgencias que atienda un hospital comarcal".

Al respecto, Zuloaga ha lamentado que "haya habido pacientes que hayan muerto sin ser atendidos por la falta de profesionales en el hospital". "Esto que vivimos hoy es un clamor para parar los recortes del PP y para que la sanidad pública sea defendida desde las instituciones", ha afirmado.