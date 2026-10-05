Cerrados una decena de accesos del Metro de Barcelona a causa de las lluvias de este lunes

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La plantilla de Securitas Seguridad España ha convocado una huelga indefinida a partir del domingo 26 de enero después de que un vigilante del Metro de Barcelo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una decena de accesos y vestíbulos del Metro de Barcelona están cerrados a causa de las lluvias sobre las 11.38 horas de este lunes, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una publicación en 'X'.

Ha concretado que se tratan del acceso Cervantes de Zona Universitària; el de plaza de les Glòries de Glòries; el de Calàbria/Diputació en Rocafort; el de Bailén en Verdaguer; el vestíbulo plaza Eïvissa y Tajo de Horta; el de Les Fuestes en Can Cuiàs; el de Sant Feliu de Torre Baró