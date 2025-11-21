Cerrados a todo tipo de vehículos los puertos vascos de La Herrera, Mandubia, Opakua, Orduña y Zaldiaran por la nieve

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los puertos vascos de La Herrera, Mandubia, Opakua, Orduña y Zaldiaran se encuentran cerrados al tráfico de todo tipo de vehículos a las 12.00 horas este viernes por nieve, mientras que los de Azazeta, Vitoria y Lizarrusti no se permite circular a camiones y vehículos articulados, mientras que los turismos deben transitar con cadenas o neumáticos de invierno, según ha informado el Departamento de Seguridad.

También son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno para circular por los puertos de Arantzazu y Elosua, mientras que Otsaurte está cerrado al paso de camiones y vehículos articulados y se recomienda precaución a los turismos debido a que está nevando.

Por otro lado, se recomienda precaución para circular por los puertos de Aiurdin, Altube, Andatzarrate, Barrerilla, Bernedo, Bidania, Erlaitz, Etzegarate, Itziar, Jaizkibel, Udana, Urkiola, Urdaki y Urto, debido a la caída de nieve o la presencia de hielo en la carretera.