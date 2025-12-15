El CEU y la CCBE se unen para impulsar la empleabilidad - Cedida

La Universidad CEU San Pablo y la Cámara de Comercio Brasil–España (CCBE) han firmado un convenio de colaboración para fortalecer los lazos académicos, empresariales y culturales entre España y Brasil. Este acuerdo permitirá el desarrollo de iniciativas conjuntas orientadas a impulsar la empleabilidad y la formación integral de los estudiantes.

Con esta alianza, ambas instituciones buscan promover el desarrollo profesional y empresarial mediante la organización de eventos, seminarios, conferencias, talleres y misiones comerciales que faciliten el intercambio de experiencias y conocimientos y a los que están llamados a asistir los miembros de ambas entidades. Así mismo, servirá como plataforma de networking y colaboración entre empresas, asociaciones, instituciones públicas y privadas, y organismos internacionales vinculados con la actividad empresarial y económica de Brasil y de España.

Otro de los puntos fuertes de esta iniciativa es la difusión de información relevante sobre legislación, economía, comercio exterior y tendencias de mercado, contribuyendo a la formación y actualización de los conocimientos de los empresarios vinculados a la CEU y la CCBE. Además, se impulsarán proyectos de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y cooperación cultural entre ambos países, promoviendo valores de ética, transparencia y desarrollo social.

El convenio ha sido rubricado por Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE; Rosa Mª Visiedo Claverol, rectora de la Universidad CEU San Pablo; y Carmen García de Elías, gerente de la Universidad CEU San Pablo, quienes han destacado la relevancia estratégica del acuerdo en un contexto global cada vez más interconectado.

Rosa Visiedo, rectora de la CEU USP, ha señalado que el objetivo de la institución es "ayudar a los estudiantes a encontrar empleos de calidad, pero también a que aporten valor a las empresas desde el primer momento”. En este sentido, la rectora ha apelado a “formar a las personas que nuestra sociedad necesita, que el mundo empresarial nos demanda; personas que sean capaces de liderar el cambio, de comprometerse con la mejora de nuestro mundo”.

Por su parte, Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE, señaló que “este acuerdo representa una oportunidad única para potenciar el talento y la innovación entre Brasil y España. Desde la CCBE creemos firmemente que la colaboración con la Universidad CEU San Pablo abrirá nuevas vías de intercambio que beneficiarán tanto al tejido empresarial de ambos países, como a las futuras generaciones de profesionales”.

Este convenio se orienta a potenciar el desarrollo profesional de los estudiantes con oportunidad de realizar prácticas y de inserción laboral conectadas directamente con el entorno empresarial hispano-brasileño. A través de este acuerdo, ambas instituciones promoverán actividades académicas y empresariales conjuntas —como eventos, seminarios, talleres, conferencias y misiones comerciales— que faciliten el contacto directo con profesionales y empresas, enriqueciendo así la formación integral del alumnado.

De igual forma, el acuerdo fomentará el intercambio, la difusión y la transferencia de conocimiento mediante iniciativas culturales y de formación continua, fortaleciendo los lazos entre ambas comunidades. También se impulsarán proyectos de responsabilidad social, sostenibilidad y cooperación cultural, contribuyendo al compromiso ético y social de las instituciones. Además, se prevé el desarrollo de programas y proyectos específicos a través de convenios derivados que concreten líneas de trabajo e investigación compartidas, favoreciendo un marco estable de colaboración y crecimiento mutuo.