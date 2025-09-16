El CEU renueva su identidad de marca para proyectar al futuro su legado educativo de casi un siglo - CEU

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CEU ha presentado este martes su nueva identidad de marca, un proyecto que refleja que la institución es "un referente en la educación integral de la persona y en el compromiso con la sociedad".

Este proceso de renovación se enmarca en el Plan Estratégico 2022-2027 del CEU y responde a la voluntad de proyectar hacia el futuro la esencia de una institución con casi un siglo de trayectoria. Una institución que, fiel a su misión, ha formado a miles de alumnos bajo un modelo educativo integral, innovador y de servicio a la sociedad.

El rediseño incluye un logotipo actualizado, inspirado en el símbolo original de la vidriera y acompañado de un azul más fresco y digital.

Además, incorpora una nueva paleta cromática, tipografía y sistema visual versátil, capaz de adaptarse a los distintos ámbitos en los que el CEU desarrolla su labor: universidades, colegios, centros de FP y ámbito institucional.

"Hemos actualizado nuestra imagen para comunicar con mayor claridad lo que ya somos: un grupo educativo comprometido con la excelencia académica, la investigación, la innovación y la formación integral de la persona", ha señalado la directora corporativa de Comunicación y Marca del CEU, Marieta de Jaureguizar.

El CEU renueva su identidad de marca para proyectar al futuro su legado educativo de casi un siglo

El CEU ha presentado este martes su nueva identidad de marca, un proyecto que refleja que la institución es "un referente en la educación integral de la persona y en el compromiso con la sociedad".

La agencia Summa Branding ha acompañado al CEU en este proceso de redefinición, con un enfoque participativo que ha contado con la implicación de profesores, alumnos y personal de administración y servicios de todos los centros CEU.

El resultado es una identidad visual "única, moderna e inspiradora", que conserva la esencia de siempre con un lenguaje actual.

El CEU destaca que la renovación de su identidad visual "simboliza un paso más en la consolidación de su proyecto educativo". La Fundación Universitaria San Pablo CEU tiene cuatro universidades (Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla) y cerca de 30 centros que abarcan todas las etapas educativas.

Fiel a su carácter fundacional y a su vocación de servicio, el CEU reinvierte de forma constante en becas, investigación, calidad docente e infraestructuras. Solo en el último curso, la institución ha alcanzado un récord histórico destinando más de 24 millones de euros en becas y ayudas al estudio, con 8.693 ayudas concedidas que han beneficiado a casi 7.000 familias.

Con todo el futuro por delante, el CEU reafirma su compromiso con la formación integral de la persona, el progreso de la sociedad y la construcción, entre todos, de una institución cada vez más fuerte, reconocida y fiel a su misión.