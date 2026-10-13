Ceuta se vuelca con los Reyes: "Bienvenidos a vuestra casa, majestades"

1125015.1.260.149.20261013165100 Los Reyes Felipe VI y Letizia y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas saludan desde el balcón durante una visita al Ayuntamiento de Ceuta, a 13 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 13 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Alicia Vela) -

Miles de ceutíes han atestado este martes la Plaza de África de la ciudad autónoma y sus alrededores para recibir a los Reyes, ondeando banderas de España y con pancartas que rezan "Bienvenidos a vuestra casa, majestades" o "Gracias por venir, majestades".

La multitud ha recibido a Felipe VI y Letizia, que recalan en Ceuta casi dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio, con aplausos, vítores y cánticos que reivindicaban a la ciudad autónoma.

"Un caballa nunca se rinde", "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida jamás será vencida" y "Yo soy español, español, español", han coreado los ceutíes, en medio de una gran expectación. Casi 200 medios de comunicación se han acreditado para cubrir la esperada visita de sus Majestades.

Felipe VI y Letizia han aterrizado en el Helipuerto de Ceuta en torno a las 12.15 horas, y se han dirigido al Paseo Alcalde Sánchez Prados para saludar a los ceutíes y manifestar el cariño de la Casa Real y el resto de España a los ceutíes aquí congregados.

Tras acercarse a los ciudadanos, sus Majestades han saludado a la corporación municipal, encabezada por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y se han dirigido al interior del Palacio de la Asamblea. Sus majestades han salido a saludar desde un balcón, acompañados de Vivas y el ministro de Política Territorial y jefe del mando único para Ceuta, Ángel Víctor Torres, y la multitud ha aclamado a Felipe VI, que portaba el bastón de mando, y al presidente ceutí.

MEDALLA DE LA CIUDAD

En la Asamblea, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la sociedad civil, como policías, entre otros actos institucionales. Después, en el Salón del Trono, el Monarca ha recibido la llave --de oro-- de la ciudad y un obsequio: 'Grabado iluminado a la acuarela de una representación arquitectónica del Ayuntamiento' de la artista ceutí Belén Abad de los Santos, licenciada en Bellas Artes y que imparte clases en la Universidad de Sevilla.

Vivas ha agradecido a Felipe VI su "confianza y aliento" para que los ceutíes puedan "alumbrar" la salida a la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes.

A su salida de la Asamblea, camino del Parador en el que se alojan, han entrado en el Santuario de Santa María de África, patrona de la ciudad. Los ceutíes no pudieron celebrar las fiestas en su honor, el 4 agosto, porque la ciudad estaba en plena crisis.

LA AGENDA CONTINÚA POR LA TARDE

Ya por la tarde, sus Majestades tienen previsto visitar el colegio público Vicente Aleixandre y la barriada que lo alberga, la Manzanera. Allí se educa en un ambiente multicultural desde el respeto a las diferentes confesiones.

Actualmente, cuenta con 141 alumnos, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, y 12 de ellos tienen necesidades especiales. El 69% profesa la religión islámica, el 27% la católica y el 4% recibe atención educativa. El Vicente Aleixandre tiene una plantilla de 36 personas, 21 de ellos profesores.

Sus Majestades se reunirán, además, con las madres y los padres de los alumnos del colegio, así como como docentes y personal del centro educativo. La vuelta a las clases en Ceuta constituyó uno de los momentos más delicados desde la entrada masiva de inmigrantes, con gran incertidumbre, protestas por la crisis y con denuncias sobre la inseguridad de los menores.

Más tarde, representantes de las cuatro confesiones que conviven en Ceuta --cristiana, musulmana, judía e hindú-- estarán representados en un acto ecuménico que se celebrará en el cementerio Sidi Embarek en recuerdo de los fallecidos los días 30 y 31 de julio, unas de 140 personas.

Allí yacen los primeros 18 fallecidos que se rescataron y otros 72 para los que el Ayuntamiento de Ceuta tuvo que hacer una actuación de emergencia en el camposanto. Entre los fallecidos figuran una mujer y un niño.

"Aquí descansan quienes perdieron la vida los días 30 y 31 de julio de 2026 en las costas de Ceuta", reza una placa de recuerdo que preside las primeras 18 tumbas.

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN

La agenda concluirá con un encuentro en el centro de la ciudad con la sociedad ceutí en la que los Reyes tendrán ocasión de departir con los asistentes. Felipe VI y Letizia pernoctan en la ciudad autónoma y se desplazan a Melilla el miércoles, donde tienen una agenda similar.

Hay que remontarse a 2007 para recordar la última visita que los reyes hicieron a Ceuta y Melilla. Se trató de la primera vez que el jefe del Estado, Juan Carlos I -acompañado de Sofía-- visitaba las ciudades autónomas en más de 70 años. Aquel viaje derivó en una crisis diplomática con Marruecos, que no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, a los que llama "presidios". El rey marroquí, Mohamed VI, avisó el viernes de que no aceptará "presión, amenaza ni chantaje" desde España y denunció la "instrumentalización" de la crisis.