Mueren 23 soldados en un ataque achacado a Boko Haram contra una base militar chadiana en el lago Chad

Archivo - El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby (archivo) - PRESIDENCIA DE CHAD - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chad han confirmado este martes la muerte de más de 20 militares en un ataque achacado al grupo yihadista Boko Haram contra una base en la cuenca del lago Chad, sin que haya reivindicación de la autoría del asalto.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas chadianas ha indicado en un comunicado que 23 soldados han muerto y otros 26 han resultado heridos a consecuencia de este ataque, registrado sobre las 22.00 horas (hora local) de este lunes contra la base militar de Barka Tolorom, si bien se trata de un balance preliminar.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Abel Maina, ha lamentado lo sucedido, enviado sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y deseando una pronta recuperación a los heridos, en unas declaraciones recogidas por el portal de información Alwidha Info.

"En estos momentos de luto nacional, nuestros más sinceros pensamientos están con las familias de los 23 soldados que han caído en el campo de batalla en defensa de nuestra patria. Su sacrificio nunca será olvidado", ha señalado.

Horas antes, el presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby, ha expresado su pesar en redes sociales por "los valientes soldados caídos" en el ataque. "Una vez más, el grupo terrorista Boko Haram ha perpetrado un cobarde ataque contra nuestra base militar en Barka Tolorom, en la provincia del lago Chad", ha dicho.

"El sacrificio de nuestros soldados jamás será en vano. Traslado mis más sentidas condolencias de la nación a las familias que están de luto y deseo una pronta recuperación a los soldados heridos, que están recibiendo tratamiento", ha manifestado.

Así, ha recalcado que "ante la barbarie, Chad se mantiene firme, unido e inquebrantable". "El oscurantismo nunca prevalecerá sobre la República. Continuaremos la lucha con renovada determinación, hasta que esta amenaza sea completamente erradicada", ha zanjado.

Fuentes citadas por el portal chadiano de noticias Tchad Infos han señalado que varios heridos han sido evacuados por vía aérea a la capital, Yamena, mientras que el Ejército ha desplegado medios aéreos en la zona para hacer frente a los asaltantes.

Chad ha lanzado durante los últimos años numerosas operaciones para combatir contra la presencia en la zona de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) -- responsables de varios ataques durante los últimos meses--, en la cuenca del lago Chad, situada en la frontera entre Nigeria, Níger, Chad y Camerún.