Chad.- AMP.- La UA condena "firmemente" el ataque achacado a Boko Haram contra una base militar en el este de Chad

April 14, 2026, Berlin, Berlin, Deutschland: Mahamud Ali Jussuf / Mahmoud Ali Youssouf bei Pressestatements im Bundeskanzleramt. Berlin, 14.04.2026 - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana (UA) ha condenado "firmemente" el ataque perpetrado por supuestos miembros del grupo yihadista Boko Haram contra una base militar chadiana en Barka Tolorom, situada en la cuenca del lago Chad, que se saldó con la muerte de al menos 23 militares, según el balance oficial.

La Comisión de la UA ha expresado sus "sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas, el Gobierno y el pueblo de Chad y ha reiterado su "solidaridad" con los países de la cuenca del lago Chad en su "lucha contra el terrorismo y el extremismo violento en la región".

Así, ha subrayado su "continuado compromiso a la hora de apoyar a Chad y a los países de la cuenca del lago Chad en sus esfuerzos para combatir el terrorismo", también a través de "mecanismos de cooperación" y "en el marco de las iniciativas regionales relevantes".

Por su parte, el sistema de Naciones Unidas en Chad se ha sumado a las condenas y ha mostrado su "profunda tristeza" por el ataque. "A pesar de que las Fuerzas Armadas lograron repeler el asalto y retomar el control de la situación, el balance de víctimas es particularmente elevado", ha reconocido en un comunicado en redes sociales.

"Condenamos con la máxima firmeza este acto de violencia y mostramos nuestra plena solidaridad al Gobierno y el pueblo chadiano en este momento doloroso", ha dicho, antes de reafirmar su "apoyo inquebrantable a los esfuerzos de Chad en la lucha contra el terrorismo y la inseguridad en la cuenca del lago Chad", así como "su compromiso en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo duradero en la región".

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas chadianas confirmó el martes que 23 soldados murieron y otros 26 resultaron heridos por el ataque, firmemente condenado por el presidente del país, Mahamat Idriss Déby, quien recalcó que "ante la barbarie, Chad se mantiene firme, unido e inquebrantable". "El oscurantismo nunca prevalecerá sobre la República. Continuaremos la lucha con renovada determinación, hasta que esta amenaza sea completamente erradicada", zanjó.

Chad ha lanzado durante los últimos años numerosas operaciones para combatir contra la presencia en la zona de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) -- responsables de varios ataques durante los últimos meses--, en la cuenca del lago Chad, situada en la frontera entre Nigeria, Níger, Chad y Camerún.