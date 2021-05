Chad asegura que los rebeldes del FACT "están en desbandada" y dice que "jamás se dialogará con los terroristas"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Chad, Daoud Yaya Brahim, ha asegurado que el Ejército ha logrado repeler la ofensiva lanzada en abril por la coalición rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) y ha incidido en que "jamás se dialogará con los terroristas".

"El enemigo está en desbandada", ha señalado Yaya Brahim, en sus primeras declaraciones públicas tras su nombramiento como ministro en el marco del Gobierno de transición designado por el Consejo Militar de Transición (CMT), surgido tras la muerte en abril del presidente Idriss Déby en combates con los rebeldes.

Así, ha destacado que el Ejército "ha dado un golpe al enemigo llegado del exterior para desestabilizar las instituciones de la República", antes de ensalzar la figura de Déby, muerto en el frente, según ha recogido el portal chadiano de noticias Alwihda.

El ministro ha manifestado que la situación "está bajo total control" en la provincia de Kanem, uno de los epicentros de los combates tras la incursion del FACT el 11 de abril, en plena jornada de votación en las presidenciales, desde sus bases en Libia.

"Aseguro a los ciudadanos que el Estado está en proceso de garantizar la seguridad y la paz", ha dicho, antes de apuntar que "los terroristas no conocen Chad" y agregar que la mayoría de los miembros del FACT son ciudadanos llegados de Libia, Europa o Arabia Saudí, tal y como ha informado la emisora Radio France Internationale.

Por otra parte, ha declinado hacer comentarios sobre las informaciones en redes sociales sobre la supuesta detención del líder del FACT. "Algunos de sus líderes han muerto en combate, otros están siendo buscados. Eso será parte de un informe que prepara la Gendarmería. Ahora no puedo confirmar nada", ha dicho.

Yaya Brahim ha rechazado además las acusaciones contra el Ejército sobre malos tratos contra los rebeldes detenidos en el marco de los enfrentamientos y ha hablado de "difamaciones", según ha informado el portal Tchad Infos. "Garantizo que el Ejército chadiano tiene formación sobre Derechos Humanos", ha remachado.

Las palabras del ministro han tenido lugar después de que Moussa Mouli, asesor político del FACT, resaltara el jueves en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik que la coalición "está dispuesta a retomar la ofensiva" contra la capital, Yamena, cuando "se estime conveniente".

"No tenemos ninguna dificultad o recelo en este sentido. No es más que una cuestión de tiempo", argumentó, antes de destacar que el FACT no reconoce la autoridad del CMT --una junta militar creada tras la muerte de Déby y liderada por su hijo, Mahamat Idriss Déby--, con el que "no tiene contacto". "No lo hemos reconocido ni les hemos pedido que se sienten a negociar con nosotros", dijo.

El CMT ha asegurado haber repelido los intentos de avance del FACT desde las zonas fronterizas con Libia y Níger y ha afirmado que ha matado a "cientos" de rebeldes. El FACT ha resaltado que ha infligido también grandes bajas entre las filas gubernamentales, siendo la más destacada la muerte de Déby.

La muerte de Déby --quien estuvo en el poder desde 1990, tras encabezar un golpe de Estado que derrocó al dictador Hissène Habré-- en plena ofensiva del FACT supone un duro golpe para la estabilidad del país y de la región, debido a la importancia del país en la lucha contra el terrorismo internacional en el Sahel y la cuenca del lago Chad.