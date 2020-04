Chad.- Chad dice que la autopsia a los 44 miembros de Boko Haram muertos en prisión revela "sustancias ionizantes"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Chad ha asegurado este miércoles que la autopsia realizada a los 44 presuntos miembros del grupo yihadista Boko Haram en una cárcel del país revela que sufrieron envenenamiento por "sustancias ionizantes", en medio de los llamamientos a una investigación del caso.

El fiscal Youssouf Tom ha señalado en una entrevista al portal chadiano de noticias Alwihda que "algunos" de los fallecidos "tenían los pulmones totalmente carbonizados", antes de agregar que continúan las pesquisas en torno a lo sucedido.

"Aún es un secreto de Dios. No soy médico, soy jurista. No puedo decir exactamente qué es o qué no es, pero esos son los resultados que tenemos", ha manifestado Tom, quien ha rechazado las acusaciones sobre la posibilidad de que murieran de hambre o sed.

Asimismo, ha descartado pronunciarse sobre cómo podrían haber recibido una sustancia tóxica estando en prisión para ingerirla en la cárcel. "Sólo la investigación podrá determinarlo", ha afirmado.

El fiscal ha resaltado por otra parte que uno de los otros catorce detenidos "se puso malo", si bien ha dicho que "se recuperó" tras ser trasladado a un hospital. "Es un menor, tiene 16 años", ha desvelado.

Los sospechosos fueron detenidos durante una ofensiva militar en varias islas del lago Chad en respuesta a un ataque de Boko Haram contra el campamento militar en Mboma, que se saldó con casi cien soldados muertos, en el que supone el mayor golpe hasta la fecha contra el Ejército del país.

El presidente, Idriss Déby, anunció el 4 de abril que el Ejército había expulsado de las islas ubicadas en las costas del lago Chad a todos los elementos de Boko Haram, seis días después del inicio de la 'Operación Ira de Mboma'.

Posteriormente, el portavoz del Ejército, Azem Agouna, anunció la muerte de 52 militares y cerca de mil supuestos miembros del grupo yihadista en el marco de la ofensiva.

Boko Haram inició su lucha en 2009 limitando en un primer momento sus acciones al noreste de Nigeria, con el estado de Borno como su principal base de operaciones. Posteriormente, el grupo yihadista extendió sus ataques a los otros países ribereños del lago Chad --Camerún, Chad y Níger--.

En 2015, Abubakar Shekau juró lealtad a Estado Islámico pero en 2016 el grupo terrorista designó un nuevo líder de ISWA, produciéndose entonces una escisión que se mantiene a día de hoy. Este último grupo ha experimentado desde entonces dos cambios de líder, el último de ellos hace apenas unas semanas.