El líder opositor de Chad suspende su campaña a las presidenciales tras dar positivo por coronavirus

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato opositor Félix Roumadoumngar Nialbé ha suspendido este jueves su campaña electoral a las presidenciales del 11 de abril tras dar positivo por coronavirus, sin que por el momento haya detalles sobre su estado o sobre si la retomará antes de la votación.

Nialbé, líder de la Unión para la Renovación y el Desarrollo (URD), es además el jefe de la oposición en el país y se presentará a las elecciones con el apoyo de una coalición de partidos políticos para intentar derrotar al actual mandatario, Idriss Déby.

El opositor ha asegurado en declaraciones concedidas al portal chadiano de noticias Tchad Infos que se encuentra en estos momentos en aislamiento en su vivienda en la capital, Yamena. Así, ha recalcado que un médico le visita "tres veces al día" para controlar su evolución.

El clima político en Chad se ha tensado tras los incidentes en febrero en la vivienda del opositor Yaya Dillo, un antiguo líder rebelde y, en un momento puntual, aliado de Déby. El Gobierno acusó al opositor de encabezar una "rebelión armada".

Ante esta situación, varios opositores cuyas candidaturas fueron aceptadas han indicado que no participarán en las elecciones y uno de ellos, Saleh Kebzabo, recalcó que "no se va a boicotear las elecciones, se va a impedir que tengan lugar". "No habrá elecciones el 11 de abril. Déby no será candidato y 2021 será el de la alternancia en Chad", afirmó el opositor.

Déby anunció a principios de febrero que se presentaría a un sexto mandato en el país, que gobierna desde 1990, en medio de protestas en Yamena para pedir su salida del poder. El presidente llegó al poder por las armas con el apoyo de Francia tras derrocar al dictador Hissène Habré, y fue elegido presidente en los primeros comicios pluralistas en 1996.

Desde entonces, siempre ha sido elegido en la primera vuelta, a pesar de haber sido acusado en numerosas ocasiones por la oposición de perpetrar fraude electoral. El presidente es considerado como un actor instrumental en el tablero político africano, aliado crucial en la lucha contra los yihadistas en el Sahel.