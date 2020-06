Chad.- El Parlamento de Chad aprueba nombrar mariscal al presidente del país

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Chad ha aprobado este viernes una propuesta para nombrar mariscal al presidente del país, Idriss Déby, si bien el presidente del organismo ha destacado que se trata de un título honorífico y no de un rango militar.

El proyecto contempla que "se eleva a la dignidad de mariscal al general del Ejército Idriss Déby por los servicios prestados a la nación y las numerosas victorias militares obtenidas tanto en el interior como en el exterior del país".

La votación se ha saldado con unanimidad, tras lo que el presidente del Parlamento, Haroun Kabadi, ha hablado de "jornada emotiva". Así, ha subrayado la necesidad de "reconocer lo mucho que ha hecho Déby mientras está en vida", según ha informado el portal chadiano de noticias Alwihda.

"Este título necesita una ley que determine claramente los privilegios para él y los miembros de su familia", ha manifestado el presidente de la Asamblea Nacional, sin que por ahora haya una fecha para la ceremonia en la que el mandatario recibirá este título.

Por su parte, el ministro de Defensa, Mahamat Abali Salah, ha apuntado que Déby se mostró en contra de que le concedieran este honor . "Me dijo que no. Le comenté al presidente que todo el mundo estaba muy contento, pero dijo que no, que no se le propusiera (para este título)", ha relatado.

El ministro ha destacado además el papel de Déby al frente de las recientes operaciones contra los grupos yihadistas que operan en la zona del lago Chad tras un ataque de Boko Haram contra un campamento militar que dejó cerca de cien militares muertos.

Posteriormente, los ejércitos de Chad, Níger y Nigeria lanzaron el jueves una operación conjunta con el objetivo de desalojar a los milicianos de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en Africa Occidental (ISWA) de las islas del lago Chad.

Boko Haram inició su lucha en 2009 limitando en un primer momento sus acciones al noreste de Nigeria, con el estado de Borno como su principal base de operaciones. Posteriormente, el grupo yihadista extendió sus ataques a los otros países ribereños del lago Chad --Camerún, Chad y Níger--.

En 2015, el entonces líder del grupo, Abubakar Shekau, juró lealtad a Estado Islámico pero en 2016 el grupo terrorista designó un nuevo líder de Estado Islámico en África Occidental (ISWA), produciéndose entonces una escisión que se mantiene a día de hoy. Este último grupo ha experimentado desde entonces dos cambios de líder, el último de ellos hace apenas unas semanas.