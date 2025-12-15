Abascal dice que el "sentido común" se abrirá paso en Extremadura el domingo como lo ha hecho en Chile con Kast

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en la clausura de un acto de campaña, en el Parque de la Piedad, a 13 de diciembre de 2025, en Almendralejo, Badajoz, Extremadura (España). El evento es un mitin central de campaña en el que Abascal prese - Javier Cintas

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al nuevo presidente chileno, Jose Antonio Kast, y ha pedido a los extremeños que voten al "sentido común", como según asegura que lo han hecho los chilenos al votar por Kast.

Así lo ha afirmado en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press, en la que ha destacado que "el sentido común se abre paso en Chile, el domingo lo hará en Extremadura y, más pronto que tarde, en toda España".

Al texto lo acompaña un vídeo en el que el líder de Vox viaja en un coche mientras invita a los ciudadanos de Extremadura a votarles en las próximas elecciones del 21 de diciembre: "Ahora le toca a los extremeños".

Asimismo, ha aprovechado para mandar "un abrazo" al nuevo presidente chileno por la "aplastante victoria" en los comicios del pasado domingo y ha destacado que el triunfo de José Antonio Kast es en "defensa de la libertad y frente a la izquierda".