Abren las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile

Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 08.00 horas (12.00 hora peninsular española) han abierto las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, en la que se miden el candidato de extrema derecha José Antonio Kast y la candidata de izquierdas y oficialista Jeannette Jara.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 18.00 horas (22.00 hora peninsular española) y, como en la primera vuelta, el voto es obligatorio conforme a la legislación para los más de 15 millones de chilenos censados.

Hasta el momento se han presentado 132.000 solicitudes de excusa en la Comisaría Virtual para justificar la ausencia y evitar así la multa, según han informado las autoridades, que recuerdan que entre los motivos justificados está encontrarse a más de 200 kilómetros de la mesa asignada para la votación.

Jara ha sido la primera en realizar declaraciones a la prensa este domingo y ha trasladado su "tranquilidad y optimismo" con respecto a la votación. "He hecho toda la pega que había que hacer. Ahora ya es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas", ha apuntado, según recoge la emisora Radio Biobío.

Además ha indicado que se está preparando, ya que en en el caso de que gane "hay que ponerse a trabajar rápidamente en los equipos". Así, tiene ya preparados tres discursos para la noche, cuando se conozcan los resultados. "Lo esencial es lo que uno siente y piensa y esa es solo una cosa: es que vamos a ganar", ha subrayado.

Jara, de 51 años, fue la opción más votada en la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26,9 por ciento de los votos, pero su rival, Kast (23,93 por ciento) cuenta con sumar el apoyo de los otros tres candidatos de derecha tras recibir su respaldo explícito.