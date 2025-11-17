La sociedad chilena acude a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile - Europa Press/Contacto/Francisco Arias

La candidata de la coalición oficialista de izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas tras colocarse como las dos principales opciones del electorado en los comicios celebrados este domingo.

Según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel), la exministra de Trabajo y candidata del Pacto Unidad por Chile ha alcanzado un 26,8 por ciento de los votos, mientras que Kast ha aglutinado el 23,9 por ciento cuando el escrutinio se aproxima ya el 98 por ciento.

Por detrás, y por tanto fuera de la segunda ronda, han quedado Franco Parisi, del Partido de la Gente (centro-derecha, 19,7 por ciento); el ultraderechista Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL, con un 13,9 por ciento), y Evelyn Matthei, de la coalición Chile Grande y Unido que lidera su formación, la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI, 12,5 por ciento).

Las encuestas apuntaban a la presencia de Jara en la segunda vuelta, prevista para el próximo 14 de diciembre, pero el apoyo de Matthei y Kaiser al segundo candidato frente al oficialismo podría provocar la derrota de la otrora ministra en el Gobierno presidido por Gabriel Boric.

La conservadora, que ha sido la primera de los aspirantes en comparecer una vez han ido trascendiendo los resultados, ha felicitado a los vencedores y ha hecho un llamamiento a sus votantes para que apuesten por Kast en la siguiente convocatoria, subrayando que "es súper importante que no continúe este Gobierno en el poder".

"Tenemos demasiados problemas, problemas en materia de seguridad, en economía, en falta de empleo, en un presupuesto que está totalmente desfinanciado, tenemos además una entrada absolutamente descontrolada de migrantes", ha esgrimido en un discurso recogido por el diario 'La Tercera'.

En la misma línea, Kaiser ha declarado su respaldo al segundo ganador de la noche electoral y ha prometido "velar porque esos principios que (...) han adoptado otros partidos políticos y que provenían de nuestro programa, se cumplan efectivamente".

"Damas y cabellos, el PNL acaba de llegar, no tiene ninguna intención de irse y va a seguir ocupando su espacio, el espacio que legítimamente se ha ganado en el ecosistema político de nuestro país", ha asegurado, al tiempo que ha defendido el desarrollo "lo más limpio posible" de la campaña electoral.

Frente a ellos, el candidato del Partido de la Gente ha evitado comprometer su apoyo a ninguno de los presidenciables, alegando que "no ando firmando un cheque en blanco a nadie. Les tengo una mala noticia a Kast y a Jara, gánense los votos, gánense la calle".

En este sentido, Parisi ha señalado que "son ellos quienes tienen que ganarse la opinión de la gente y el PDG, no al revés" y ha señalado que espera que ambos "cambien un poco el estilo" en un nuevo escenario electoral que ha lamentado, considerando que "no son buenas las situaciones esquinas".

"Creemos que no es bueno que (...) se haga una apología tanto a (Salvador) Allende como a (Augusto) Pinochet, eso no representa a Chile", ha sostenido en una intervención de la que se ha hecho eco 'La Tercera' y en la que ha asegurado, con todo, su disposición a "conversar en el momento adecuado y en los términos abiertos que estamos buscando" con el sucesor o sucesora de Boric.

Por su parte, el mandatario chileno ha felicitado a los dos candidatos vencedores de esta primera ronda en su cuenta de la red social X, donde ha tenido palabras para los cuerpos y fuerzas de seguridad y otras instituciones que "resguardaron el desarrollo de este acto democrático" y al Servel y vocales de mesa por su "trabajo intachable".

"En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno y una de ustedes se juega esta fundamental decisión. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día, en democracia, hoy, mañana y siempre", ha reclamado, después de enviar un "saludo" a los electores que acudieron "masivamente" a las urnas, pese a que es obligatorio desde que lo estableciera el Congreso en 2022.