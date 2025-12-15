AMP.- Kast promete ser el presidente de "todos" los chilenos tras hacerse con la Presidencia

El presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, junto a su esposa - Europa Press/Contacto/Francisco Arias

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, ha asegurado que será el presidente de "todos" los chilenos tras alzarse con la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales celebrada este domingo en el país latinoamericano. "Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros", ha afirmado.

En su primer discurso como presidente electo, ha agradecido el apoyo de su familia, compañeros de partido así como el respaldo de otras formaciones políticas, y ha señalado en este sentido que el resultado cosechado "no es un triunfo personal". "Este no es un triunfo personal, no es de José Antonio Kast. No es de un partido, del cual me siento orgulloso, de cada uno de sus militantes, de las personas que nos han acompañado en esto. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo", ha declarado en una extensa comparecencia en la que ha dicho sentir "muchas emociones".

También ha tenido palabras para su rival, la candidata de izquierdas, Jeannette Jara, de quien ha destacado que "asumió un desafío muy difícil" y ha recalcado que "un gobierno no se construye solo con los partidarios, la oposición es importante".

Así, ha pedido "respeto" para la adversaria, advirtiendo que, de lo contrario, "la división seguirá". "Puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. Yo le reconozco el coraje de haber tomado la decisión y de haber alineado a sus partidarios (...) Necesitamos la colaboración y los aportes de cada uno. Y esa crítica se logra con diálogo y con sentido común, con altura de miras. Eso es lo que le pedimos a nuestra oposición", ha defendido.

El sucesor de Gabriel Boric ha prometido que "estos cuatro años, lo vamos a hacer bien" y que los va a dedicar a "reconstruir" el país, "respetando al que piensa distinto" en reiterados llamamientos a la unidad de los chilenos. Así, se ha presentado como "el presidente de todos sin exclusión" y ha señalado que, si bien "hoy hay algunos que están celebrando (y) otros que no están celebrando y tienen tristeza, angustia, (...) para enfrentar las emergencias que tenemos los necesitamos a todos".

"Chile va a tener un cambio real, que ustedes van a empezar a percibir prontamente", ha asegurado al tiempo que ha advertido de que "aquí no hay soluciones mágicas (y de que) vamos a tener un año duro, porque las finanzas no están bien". Así las cosas, ha subrayado que la situación actual "requiere mucha unidad, entrega, muchas renuncias para todos" antes de confirmar que, como anunció en campaña, se dará de baja como militante del Partido Republicano. "Para mí no es fácil renunciar al partido que ayudé a fundar", ha manifestado al respecto.

Kast, que ha extendido su agradecimiento a exdirigentes como Eduardo Frei, Sebastián Piñera e incluso a la socialista Michelle Bachelet, ha anunciado su intención de impulsar "un acuerdo nacional". El Estado, ha considerado, "no es un botín y por eso queremos hacer un gobierno de unidad nacional". "Aunque dicen que no somos buenos para los acuerdos, los vamos a sorprender", ha declarado, antes de asegurar que su gabinete no va a ceder ante presiones "desde el primer minuto que empecemos a gobernar, no hay tiempo que perder".

El líder ultraderechista ha hecho reiteradas menciones a la seguridad, uno de los temas centrales en campaña, y al orden, del que ha dicho "no es un capricho". "En Chile tiene que quedar claro que cuando se cumplen las normas, el Estado también tiene cumplir. No solamente los ciudadanos tienen que cumplir, también el Estado tiene que cumplir. Y en esto hay que ser también muy claro, muy preciso, vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios", ha señalado al respecto.

También en este sentido ha asegurado que "el país va a volver a respetar a sus Carabineros, PDI (Policía de Investigaciones), Gendarmes, Fuerzas Armadas". "Ellos son capaces de dar la vida por nosotros. No puede ser que alguien se dedique a denigrar los que dan la vida por Chile", ha afirmado.

Finalmente, ha pedido a los chilenos que "confíen en que vamos a hacer un gobierno en terreno, que vamos a hacer un gobierno que se preocupa de cada uno de ustedes". "Quizás no vamos a tener todas las soluciones, pero al menos a mí me ha tocado recorrer Chile entero y llevo grabado en mi mente, en mi corazón, cada dolor que me ha tocado vivir en cada una de las comunas que he visitado. ¿Eso va a requerir trabajo, recursos? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede? Se puede. Porque ustedes sostienen a Chile", ha declarado que si bien ha insistido en que "no nos pidan milagros".