Al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados por la ola de incendios en el centro y el sur de Chile

Gabinete de crisis por incendios en Chile, a 18 de enero de 2026 - SENAPRED

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chileno ha confirmado este domingo que la ola de más de 20 focos activos de incendios que se está cebando con el centro y el sur del país con las regiones de Ñuble, la Araucanía y, especialmente Biobío, ha dejado ya 18 muertos y provocado la evacuación de más de 50.000 personas. Las autoridades han decretado ya el Estado de Catástrofe para regiones del Biobío y Ñuble.

"Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar", ha explicado el presidente chileno, Gabriel Boric, en rueda de prensa desde la propia región de Biobío.

Además, Boric ha informado de "un conteo preliminar de 300 viviendas destruidas en la región del Biobío, pero eso se queda muy corto". "De seguro van a ser más de mil", ha apuntado. Y en Ñuble, "en zonas rurales tenemos también cerca de 50 viviendas afectadas". "En ambas regiones hemos dispuesto albergues, a los que han llegado más de 800 personas", ha explicado.

El mandatario ha encargado a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, ser "enlace permanente del Gobierno" para la región de Ñuble. Para Biobío serán la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

"El objetivo es que estén en permanente comunicación con los alcaldes, gobernadores y autoridades de la zona para tener una información fidedigna de primera fuente y poder acelerar al máximo todo lo que sea necesario para poder enfrentar esta grave emergencia", ha expresado.

Boric ha anunciado por otra parte su intención de reunirse con el presidente electo del país, José Antonio Kast, porque "esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto". "Conversé con el Presidente electo José Antonio Kast para darle la última información que tuvimos disponible. Él también va a tener una conversación con las autoridades de la zona más tarde", ha apuntado.

El propio Kast ha indicado en un mensaje en redes sociales que "hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia". "No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia", ha resaltado.

Más de 18.000 hectáreas han sido consumidas por incendios en la región del Biobío, según el director de Corporación Nacional Forestal (CONAF), Esteban Krause. Hay 16.000 hectáreas afectadas en Concepción y 2.500 en Bío Bío, según esta fuente.

Los servicios de emergencia han desplegado equipos terrestres, aviones y maquinaria para combatir el fuego. Un avión cisterna tiene previsto sumarse a las labores de extinción.

Además, las autoridades han decretado toque de queda como medida de seguridad para las comunas de Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja, en la región del Biobío.

El toque de queda empieza a aplicarse en Lirquén desde las 19.00 horas hasta "nueva orden". En Penco, Nacimiento y Laja la medida comienza a las 20.00 horas de este domingo y hasta las 6.00 de la mañana del lunes.

Por otra parte, la Fiscalía chilena ha anunciado el inicio de una investigación para determinar el origen de los incendios. La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, ha detallado que al menos tres fiscales se encuentran trabajando ya en la causa y que el sitio del suceso está siendo resguardado.

"Anoche (sábado) nos fuimos enterando de la envergadura de esta catástrofe, de este incendio, disponiendo diligencias de investigación inmediatamente", ha declarado Cartagena, según recoge el portal de noticias chileno 24 Horas.

"Tenemos a por lo menos tres fiscales trabajando, algunos en el puesto de mando aquí en la tercera comisaría de Penco, otros en terreno", ha añadido.