Bachelet apoya la creación de la nueva Constitución en la Convención Constitucional de Chile

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del país y actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha participado este jueves en la Convención Constitucional de Chile en Santiago, la capital del país, para pronunciarse sobre el futuro del Gobierno chileno y su nueva Constitución.

"Una buena Constitución es una que ayuda al buen funcionamiento del país. Un nuevo diseño constitucional podría contener autonomía, tierra y territorio, participación, derechos colectivos, pluralismo jurídico. El criterio rector es que se reconozcan derechos. No hay que temerle a la plurinacionalidad", ha remarcado, según recoge el periódico chileno 'La Nación'.

Bachelet, que confirmó su asistencia con mayor antelación que Boric --que visitó la comisión este martes-- ha entrado en la antigua sede del Congreso y ha seguido los saludos protocolarios acompañada de Paulina Vodanovic, la directora de su fundación, Horizonte Ciudadano, hasta llegar a una sala, donde se ha reunido con la presidenta de la comisión, Elisa Loncon, y el vicepresidente de la misma, Jaime Bassa.

"He querido venir presencialmente acá porque creo mucho en estos constituyentes, creo que el rol de ellos es fundamental, porque, además, tienen una mirada plural, además de un ambiente de conversación", ha dicho.

La Alta Comisionada ha mantenido una conversación de 20 minutos con los miembros de la convención y ha planteado sus dudas sobre la opción de cambiar a un régimen parlamentario, según recoge el periódico chileno 'La Tercera'.

"Un régimen completamente parlamentario no sé si (está) en nuestra cultura política y en la realidad política que estamos viviendo hoy día. (No sé si) fuera lo más adecuado porque (...) está esta multiplicidad de partidos", ha explicado.

Asimismo, ha dicho que no le corresponde dar un punto de vista definitivo sobre un asunto cuya diversidad ha podido comprobar en el mundo y del que "se han escrito miles de páginas sobre sus ventajas y desventajas, (tanto) del régimen presidencial, semipresidencial o (del) parlamentario".

Sobre el papel de la comisión, se ha referido a las críticas que ha sufrido el organismo: "Yo sé que han sido víctimas de muchas críticas. Tienen el problema de que hay tantas expectativas en la Constitución y uno nunca puede cumplirlas todas", ha dicho, asegurando, además, que son "valientes".

En este sentido, el líder del grupo Democracia Cristiana, Fuad Chahín, ha replicado en el coloquio que "el primer gran impulso al proceso constituyente lo dio usted (Bachelet)", mientras que el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, le ha agradecido su interés en el proceso de mejorar la Constitución.

Bachelet ha ahondado, además, en la necesidad de "buscar acuerdos" y lograr una comunicación más fluida con la ciudadanía y ha emplazado a la comisión a un segundo encuentro: "Sé que no me van a invitar nunca más, porque he hablado tanto. Me pueden invitar otra vez. Puedo estar por 'Zoom'".

La visita de la Alta Comisionada a la antigua sede del Congreso Nacional chileno se ha producido solo dos días después de la del presidente electo, Gabriel Boric, que se reunió a puerta cerrada con la comisión y aseguró este martes que este órgano es "el que tiene la potestad de discutir cuáles son las normas constitucionales de aquí en adelante".

La Alta Comisionada dijo este martes sobre el futuro Gobierno del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, que "será desafiante" por la polarización de la sociedad chilena, aunque también aseguró que confía en sus habilidades para "mejorar el ambiente político".

La Convención Constituyente acaba de empezar a andar después de unos meses en los que se han estado dirimiendo tanto el funcionamiento como la composición de la misma. Juega un papel clave en el futuro del país latinoamericano, ya que debatirá en su seno el sistema de gobierno chileno tras el estallido social de 2019.