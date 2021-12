Boric aventaja a Kast en la última encuesta para la segunda vuelta de las presidenciales en Chile

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del pacto de izquierda Apruebo Dignidad para la Presidencia de Chile, Gabriel Boric, aventaja a su rival del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en cinco puntos porcentuales en la última encuesta antes de la segunda vuelta de los comicios, que tendrá lugar dentro de dos semanas.

La Encuesta Plaza Pública Cadem, publicada en la noche de este viernes, otorga a Boric un 40 por ciento en intención de voto, aunque Kast ha recortado la distancia con su rival y ha logrado aumentar su intención de voto en dos puntos, hasta alcanzar el 35 por ciento.

Además, según recoge el diario 'El Mercurio', el porcentaje de los que afirman que no votarán, no saben por quién lo harán o prefieren no responder ha caído, de un 28 a un 25 por ciento.

Según el sondeo, los que afirman que votarán por Boric son jóvenes de entre 18 y 34 años --el 47 por ciento--; mujeres --el 43 por ciento--; de segmentos socioeconómicos altos --el 42 por ciento-- y medios --el 41 por ciento--; que viven principalmente en la capital, Santiago --el 42 por ciento--; que votaron a favor de una nueva constitución --el 61 por ciento--; y que se identifican con la izquierda o con el centro izquierda --el 85 por ciento--.

En cuanto a Kast, la mayoría de sus votantes son hombres --el 40 por ciento--; adultos sobre los 55 años --el 40 por ciento--; de sectores socioeconómicos altos --el 40 por ciento--; que votaron en contra de una nueva carta magna --el 89 por ciento--; y que se identifican con la derecha o el centro derecha --el 77 por ciento--.

La segunda vuelta, prevista para el 19 de diciembre, enfrentará a dos propuestas antagónicas, al ultraconservador Kast, con pasado en la dictadura del general Augusto Pinochet, y la coalición de la izquierda, encabezada por Boric, quien ya se ha asegurado el apoyo de la fuerzas socialdemócratas que lideró Yasna Provoste en la primera tanda.