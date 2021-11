La Cámara de Diputados de Chile rechaza la despenalización del aborto hasta las 14 semanas

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de Chile ha rechazado este martes la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, por lo que el proyecto queda archivado, ante la ausencia de varios diputados de la oposición.

Con 65 votos a favor, 62 en contra y una abstención, el proyecto no ha salido adelante, ya que se necesitaba una mayoría absoluta del pleno, quedando archivada e imposibilitando que se vuelva a debatir en esta legislatura, informa el diario 'El Mercurio'.

El proceso que ha vivido la iniciativa dentro de la cámara ha sido intenso en los últimos meses. Si bien la Comisión de Mujeres y Equidad votó en contra del proyecto y por tanto este paso con una recomendación desfavorable al pleno, el pasado 28 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Acción Global para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto en lo general.

No obstante, estuvo sometido a cambios en lo particular para después volver a debate y finalmente obtener una negativa este martes. Si se aprobaba, no obstante, todavía necesitaba la luz verde del Senado chileno.

Se trata de una propuesta elaborada en 2018, que no había logrado avances significativos hasta diciembre de 2020, coincidiendo con la aprobación del aborto libre en Argentina. En el caso chileno, las autoridades permiten solo la interrupción del embarazo bajo tres premisas: casos de violación, peligro para la vida de la madre o feto inviable.