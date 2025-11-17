La campaña de Kast plantea la segunda vuelta de las presidenciales de Chile como un plebiscito sobre el Gobierno

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del candidato presidencial José Antonio Kast, Germán Codina, ha afirmado que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 14 de diciembre, no es una disputa entre la extrema derecha y la extrema izquierda, sino que se debe interpretar como un plebiscito sobre la labor del Gobierno saliente.

La ciudadanía tendrá en la práctica "un plebiscito: seguir con un Gobierno que sigue deteriorando el país (...) o el proyecto de cambio, de orden, donde el Estado empieza a jugar un rol preponderante, pero sobre todo brindando oportunidades", ha afirmado Codina en declaraciones a Radio Cooperativa.

Plantearlo como una disputa entre polos "lo único que hace es menospreciar a quien, evidentemente, hoy día es quien está representando mejor el Chile del futuro". Así, considera que Jeannette Jara, candidata de la izquierda y ella misma miembro del Partido Comunista de Chile (PCCh) es la candidata "más extrema".

Además, ha destacado que el apoyo del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI) y del Partido Nacional Libertario (PNL) a Kast garantiza la "gobernabilidad" del proyecto republicano.

Jara fue la primera opción en la primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas con un 26,85 por ciento de votos, mientras que Kast logró un 23,92 por ciento de apoyo. Los buenos resultados de otros partidos de derecha otorgan a Kast la vitola de favorito de cara a la segunda vuelta.